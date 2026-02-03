Testimonis MBA
Totes aquestes persones són graduades i graduats que van confiar en la UOC i en els seus MBAs. Coneix les seves opinions, les seves impressions i inspira't en elles.
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Quan em vaig matricular a l'Executive MBA de la UOC vaig pensar que m'esperava un període llarg d'estudi i solitud, però res a veure amb la realitat: he treballat, sí, però no més del que he gaudit, i sempre sentint-me molt acompanyada per l'equip de professors i tutors que dediquen especial cura a aquest Executive MBA, finalitzant amb una Business Week que és la cirereta del pastís. Tot això fa que quan l'acabis vulguis més.
Isabel M. López Gómez
El meu objectiu inicial era capacitar-me per optar a un millor càrrec directiu. Sorprenentment durant l'MBA vaig descobrir que en realitat el que volia era emprendre un gran projecte i avui ja és una realitat
Ángel Puertas Estivill
Experiència transformadora d'alta intensitat en què estaràs acompanyat per un equip inspirador. Resultat, retorn de la inversió en una proposta millorada i diferencial de tu mateix.
Enrique Vázquez Corbatón
Gràcies a la UOC i al seu mètode d'aprenentatge a través de casos pràctics vaig adquirir els coneixements necessaris per afrontar els nous reptes laborals que se m'han presentat. Un MBA actualitzat i enfocat a casos que sorgeixen dia a dia treballis en l'empresa que treballis; 100% recomanat. Per a mi va ser revelador en molts aspectes.
Francesc Ramió Mier
El que més destacaria del Màster és l'enfocament pràctic i la possibilitat de treballar la presa de decisions de totes les àrees de l'empresa. La importància donada a l'emprenedoria i la innovació m'ha permès tenir una visió més global de les diferents formes de gestió.
Cristina Vico Ruiz
L'Executive MBA de la UOC, que ha superat totes les meves expectatives tant a nivell acadèmic com organitzatiu, va ser clau en el meu desenvolupament com a professional dels negocis internacionals durant l'etapa en què em trobava. Destaco la Business Week i el valuós i també generós feedback dels professors al llarg del Business Plan.
Joel Fornés Botias
L'MBA de la UOC m'ha donat l'oportunitat d'aprofundir en el món de la gestió empresarial des d'una òptica transversal i actual a través d'un mètode d'aprenentatge on es potencien habilitats clau com el lideratge, la innovació i la comunicació. Per a mi els múltiples debats i casos pràctics han estat la part més enriquidora.
Sonia Tuset Castro
L'MBA en negocis internacionals ha estat una experiència personal i professional única. Crec fermament que un cop finalitzat, ha obert un nou horitzó, on hi ha hagut una transformació professional des del principi per desenvolupar projectes amb una visió més global. El model UOC ha estat clau per a la seva realització i agraeixo a tot l'equip pel suport que m'han brindat durant els dos anys que ha transcorregut el programa.
Carlos Codina Cia
Jo crec que l'MBA de la UOC és una eina, una gran eina de creixement professional en i per l'entorn de direcció d'empreses. La metodologia de la UOC i l'enriquiment mitjançant els debats amb companys i professors permeten apropar-te, des de múltiples i diferents punts de vista, a les tasques de direcció, a crear sinergies i estratègies per a preparar l'equip humà i l'empresa en si pels canvis i pels canvis dels canvis.
Jordi Català i López
En un escenari econòmic cada vegada més globalitzat i dinàmic, les habilitats de lideratge d'un executiu marquen la diferència entre l'èxit i el fracàs. L'Executive MBA de la UOC em va ajudar a adquirir i consolidar els coneixements fonamentals per al lideratge d'empreses i equips. Gràcies a l'entorn totalment digital, al format dels continguts, la pedagogia utilitzada i el background professional dels companys, vaig aconseguir adquirir una visió global i aplicada a la resolució de problemes no només en el meu sector sinó també en altres sectors.
Miquel Alimbau Comes
El meu MBA? L'experiència més potent de la meva vida adulta! Més enllà d'una formació. Una oportunitat d'un nou estil de vida encara que tingui data de finalització. No us perdeu la Business Week! L'explicareu als vostres néts com una de les vostres batalletes de joventut. Si us plau, puc repetir? Gran equip docent, grans companys, immillorable sistema compatible amb la nostra vida laboral.
Ferran González Castellà
La dinàmica en línia del Màster Executive MBA és excel·lent per combinar amb la teva activitat professional i al teu ritme.
Carlos Guitart Ferrarons
L'MBA ha estat molt més que una formació per incrementar el propi coneixement: Et permet entendre com funciona el món empresarial i et dóna poder per fer el salt a les posicions de management a les empreses. Igualment, el sistema telemàtic d'aprenentatge de la UOC reforça els dots d'organització i pensament global tan importants per afrontar els canvis en un entorn global i de constant canvi.
Oriol Falqués Espinet