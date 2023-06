Testimonis MBA

L'MBA ha estat molt més que una formació per incrementar el propi coneixement: Et permet entendre com funciona el món empresarial i et dóna poder per fer el salt a les posicions de management a les empreses. Igualment, el sistema telemàtic d'aprenentatge de la UOC reforça els dots d'organització i pensament global tan importants per afrontar els canvis en un entorn global i de constant canvi.