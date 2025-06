El punto de partida fue la pregunta "¿Qué pasaría si la digitalización acelerada por la COVID-19 nos permitiera transformar los sistemas de salud?", así como el cambio de paradigma que impulsan las TIC a través de nuevas herramientas para los profesionales, pero también con soluciones que permitan a la ciudadanía gestionar su salud no solo en el momento de la enfermedad, sino también con el bienestar y la prevención como objetivos.

Los cuatro expertos coincidieron en destacar el doble filo de la aceleración de las herramientas y los procesos de salud digital provocado por la pandemia. Por un lado, se pusieron en marcha a gran escala herramientas de telemedicina y de teletrabajo, y también de acompañamiento a los ciudadanos y de colaboración entre los profesionales sanitarios. Sin embargo, por otro lado, no estábamos preparados para absorber el exceso de consultas y pacientes que, debido al confinamiento y a la saturación del sistema, no podían atenderse presencialmente, por lo que con estas soluciones digitales no fuimos capaces de responder a todas las necesidades.

Si alguien tenía alguna duda sobre la utilidad de la salud digital, la pandemia ha puesto de manifiesto que no solo es útil, sino que también es imprescindible para dar respuesta a los grandes retos relacionados con la salud. Sin embargo, muchos pacientes percibieron esta digitalización como una mera sustitución de servicios presenciales por otros virtuales que, además, no siempre eran percibidos como servicios de calidad. De hecho, señalaron los expertos, la implantación de un sistema de salud digital no persigue en ningún caso sustituir la presencialidad, sino mejorarla generando espacios de mayor calidad.

En este sentido, el incremento abrupto y no planificado de la digitalización de servicios y protocolos visibilizó en gran medida las fortalezas y debilidades de los proyectos en curso, y esto nos ayuda a mejorar la estrategia global para una transformación digital global y en profundidad del sistema.