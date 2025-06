En los últimos tiempos, la COVID-19 ha sacudido nuestras vidas y son muchas las medidas de salud que se han implementado con urgencia para lograr escenarios más satisfactorios.

En la edición de este año, The eHealth What if Forum 2021 te invita a preguntarte: ¿Qué pasaría si la digitalización acelerada por la COVID-19 nos permitiera transformar los sistemas de salud? Es decir, ¿hasta qué grado la digitalización conseguida durante la pandemia está impactando en la salud y en nuestro bienestar? ¿Esta transformación es positiva o negativa para el conjunto de la ciudadanía?