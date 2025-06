El eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha anunciado los cuatro proyectos ganadores de la convocatoria de prueba de concepto del año 2023, y consolida así la convocatoria como una iniciativa que impulsa la investigación transversal e interdisciplinaria para abordar los retos emergentes en el ámbito de la salud digital. Con una financiación de 6.000 euros por proyecto y una duración máxima de quince meses, estos proyectos buscan la innovación en el ámbito de la salud.

Inteligencia artificial conversacional y realidad virtual para mejorar las habilidades clínicas de los profesionales de la salud

El primer proyecto premiado apuesta por integrar una aplicación de inteligencia artificial conversacional dentro de una aplicación de realidad virtual (ECAI-VR) que facilitará la formación en competencias digitales clínicas a los profesionales de la salud. El equipo investigador tiene el objetivo de utilizar estas tecnologías para contribuir a la formación continua de los profesionales de la salud.

Se trata del proyecto "Embodied conversational AI in immersive virtual reality: reshaping the future of clinical skills training", liderado por Adrián Montesano, investigador del Intervention in Clinical and Health Psychology and Promotion of Well-Being y profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC; Sergi Blanco, investigador en el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Boston), y los profesores de la Universidad de Las Américas (Ecuador) Clara Paz y Willam Eduardo Villegas.

El equipo propone crear un entorno de realidad virtual inmersiva donde los profesionales puedan interactuar con avatares virtuales, que representarán pacientes reales con retos de salud específicos. Esta propuesta creará un escenario fiable y casi libre de prejuicios y permitirá hacer ejercicios inmersivos muy realistas. Así pues, "se trata de una tecnología que proporcionará a los profesionales de la salud una experiencia de aprendizaje inmersiva e interactiva, que facilitará la práctica continuada de habilidades clínicas y de comunicación", señala Montesano.

El proyecto es de carácter interdisciplinario y colaborativo, puesto que requiere la sinergia de varios campos de conocimiento como la psicología clínica y educativa, la ingeniería computacional, la multimedia y las redes neuronales.

Propuesta de digitalización del proceso de atención a la depresión en la atención primaria

El segundo proyecto ganador sale de la necesidad de transformar digitalmente el proceso asistencial de la depresión. Las consultas de salud mental, y particularmente por depresión, son cada vez más frecuentes en el sistema de atención primaria de salud en Cataluña. Entre los años 2017 y 2022, estos servicios de atención primaria registraron un incremento del 86,6 % de consultas por episodios depresivos, según indica el estudio "eHealth in the management of depressive episodes in Catalonia's primary care from 2017 to 2022: retrospective observational study", liderado por Aïna Fuster, investigadora del eHealth Lab del eHealth Center y de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y técnica de investigación en la Unidad de Investigación e Innovación del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Según Fuster, el primer estudio mostró que hay un gran volumen de consultas relacionadas con la depresión en la atención primaria y que la telemedicina actualmente es relevante, así que, "el desarrollo de estrategias que contribuyan a la mejora del proceso asistencial de la depresión es un reto". Fuster añade que el sistema sanitario catalán está inmerso en un proceso de transformación digital y que, por lo tanto, es el momento óptimo para identificar donde y qué herramientas de salud digital podrían mejorar el proceso asistencial de la depresión.

Ahora, un equipo liderado por Carme Carrion, investigadora principal del eHealth Lab de los Estudios de Ciencias de la Salud y del eHealth Center, y Josep Vidal, coordinador de la Unidad de Investigación e Innovación de la Cataluña Central en el ICS/IDIAP JGol, quiere desarrollar herramientas y soluciones digitales que puedan aplicarse en el proceso de atención a la depresión. "Tenemos evidencia para afirmar que la digitalización del proceso de atención de la depresión puede ayudar a mejorar la experiencia de las personas con depresión y del profesional, y a construir un sistema sanitario más eficiente y eficaz", precisa la investigadora. Para ello, además de identificar y evaluar la eficacia de las herramientas de salud digital que ya se utilizan en estos momentos en la atención primaria a escala mundial, el equipo investigador también creará un grupo de trabajo de empatización e ideación que involucre a profesionales de la salud y personas con depresión. Además, una de las particularidades del proyecto es que acabará con una prueba piloto en el sistema de salud de Cataluña. La investigadora del eHealth Lab ya había coliderado, en 2022, una iniciativa similar para la atención de la esclerosis múltiple.

Neuromodulación no invasiva para la COVID-19 persistente

El tercer proyecto premiado surge en el contexto de mejorar la sintomatología de las personas que sufren COVID-19 persistente, una enfermedad que contraen algunas personas con antecedentes de infección de SARS-CoV-2 con síntomas y efectos que duran al menos dos meses y que no pueden atribuirse a un diagnóstico alternativo, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El grupo de investigadores está coliderado por la Dra. Elena Muñoz, co-IPl del NeuroADaS Lab del eHealth Center y de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, y el Dr. Julio Gómez Soriano, investigador de la Universidad de Castilla la Mancha. También forman parte del equipo la Dra. Maite Garolera, investigadora del Hospital de Terrassa-Consorcio Sanitario de Terrassa, y el Dr. Juan García, investigador del NeuroADaS Lab. El proyecto pretende mejorar los síntomas persistentes de la COVID-19 gracias a la neuromodulación no invasiva, una técnica que últimamente ha despertado el interés de la comunidad científica y clínica, que se presenta como una aproximación no farmacológica y efectiva y que se ha hecho patente con la creación del Consorcio Internacional de Neuromodulación para la COVID-19 .

Según indica Elena Muñoz, "dentro de las técnicas de neuromodulación no invasiva, se ha demostrado que la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) es efectiva en la reducción de la fatiga y las alteraciones cognitivas en diferentes trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos". Se trata de una técnica segura y cómoda para el paciente, que no precisa de ningún tipo de cirugía ni anestesia. Además, es económica y portátil, lo que permite la aplicación en remoto con dispositivos específicamente diseñados y fabricados para este propósito. Todo esto la convierte en una herramienta con gran proyección en la telemedicina y en salud digital. Se trata de un proyecto interdisciplinario, que requiere la colaboración de expertos en neurología, neuropsicología, fisioterapia y tecnología médica.

Sensores de bajo coste en la ropa de uso diario para controlar los niveles de hidratación

HydraSport es el último proyecto ganador de la convocatoria y nace con la vocación de ofrecer soluciones tecnológicas para supervisar y monitorizar algunos indicadores de salud durante la práctica deportiva. Está liderado por Joan Melià, investigador del IN3 de la UOC, y Sanjay Sarma, investigador del AutoID Lab del Massachusetts Institute of Technology, y cuenta con la colaboración de Sergi López Soriano, investigador del IN3, y Rahul Bhattacharyya, investigador del AutoID Lab.

El objetivo de la propuesta es investigar cómo integrar sensores de bajo coste basados en radiofrecuencia en la ropa de uso diario para medir el estado de hidratación de la persona a partir del sudor. Esta información permitirá a los investigadores diseñar un sensor pasivo (sin necesidad de baterías) para identificar diferentes niveles de hidratación. Estos sensores consisten en una pequeña antena con microchip integrada en la ropa, y se pueden entender como una evolución "inteligente" de las etiquetas RFID que ya incorporan muchas marcas de ropa.

Los investigadores recalcan el carácter sostenible del proyecto, puesto que "nuestro objetivo es desarrollar una tecnología no invasiva de bajo coste, que sea accesible para todos los públicos, independientemente de su poder adquisitivo", indica Joan Melià, el investigador principal del proyecto. Así, el grupo de investigadores busca la manera de democratizar la tecnología eHealth y hacerla accesible para todo el mundo, y abre nuevas oportunidades económicas para gestionar la salud personal desde una perspectiva centrada en la prevención y la conciencia.

Sobre la convocatoria de prueba de concepto

La voluntad de esta convocatoria también es proporcionar espacios de investigación colaborativa y multidisciplinaria en la UOC y promover soluciones a los retos que plantea la salud digital desde ámbitos no asociados tradicionalmente a la salud. Las personas interesadas en solicitar las ayudas deberán incluir en su proyecto la participación y el coliderazgo de, al menos, un investigador procedente de una disciplina científica ajena a la suya. Con la convocatoria de estas ayudas se quiere promover la permeabilidad entre la salud digital y otros ámbitos de conocimiento. El objetivo es potenciar la generación de evidencia científica de calidad y abrir la puerta a oportunidades de financiación competitiva que tengan como requisito presentar resultados iniciales o pruebas de concepto.