Los grupos de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Behavioural Design Lab (BDLab) —adscrito al eHealth Center y vinculado a los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación—, eHealth Lab y Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health Context (Epi4Health) —adscritos a los Estudios de Ciencias de la Salud y colaboradores del eHealth Center— se han unido a la Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (Red TECSAM). Con estas incorporaciones, ya son cuatro los grupos de investigación en salud digital de la UOC que forman parte de la Red TECSAM, puesto que el grupo AIWELL también forma parte de ella desde finales del año pasado.

El BDLab (antiguo PSiNET) trabaja con modelos y métodos para identificar variables psicológicas relacionadas con el uso de las TIC en el ámbito de la salud digital e influir sobre ellas. También busca que el diseño de las intervenciones tenga un efecto real y medible sobre el comportamiento de salud de las personas. Según Manuel Armayones, investigador principal del grupo, formar parte de esta red implica "poder poner a disposición, tanto de otros grupos de la red como de organizaciones externas, modelos y técnicas para aumentar la adherencia terapéutica y el engagement de los usuarios con las intervenciones, como las aplicaciones móviles u otros dispositivos digitales".

Para Carme Carrion, investigadora principal del grupo de investigación eHealth Lab, la adhesión a la Red TECSAM les permitirá "colaborar con otros grupos e ir avanzando en cuanto a la implementación y la evaluación del impacto de las intervenciones que tienen como principal objetivo la gestión de la salud mental y el bienestar emocional de la población". El eHealth Lab se dedica al diseño, la implantación y la evaluación de varias soluciones digitales que quieren mejorar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de diferentes intervenciones dirigidas tanto a profesionales de la salud como a pacientes y ciudadanos sanos. También se centra en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a través de soluciones digitales.

Por último, para el grupo de investigación Epi4Health, el hecho de unirse a esta red será una oportunidad para "tejer alianzas con otros grupos y colaborar en proyectos relacionados con la salud mental y el bienestar emocional de distintas poblaciones, con el objetivo de descubrir en qué estado se encuentran y realizar intervenciones de promoción de la salud en nuestro entorno". "Además, será una vía para difundir nuestros resultados de investigación", afirma la investigadora principal del grupo, Marina Bosque. El Epi4Health centra su investigación en el estudio de los comportamientos de salud en poblaciones especialmente vulnerables; en el análisis de las desigualdades sociales y sus determinantes; en la detección de necesidades en este ámbito; en el diseño y la evaluación de intervenciones de salud, y en el uso de la salud digital y las TIC para capacitar a la sociedad a fin de que pueda cambiar los comportamientos relacionados con la salud y prevenir enfermedades crónicas.

Sobre la Red TECSAM

La Red TECSAM nació a finales del año 2020 con la misión de acelerar la transferencia: hacer llegar a la sociedad y al mercado las soluciones desarrolladas por los principales investigadores e investigadoras en salud mental y nuevas tecnologías del territorio catalán. El objetivo final de la actividad de esta red es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y el acceso a los tratamientos para los trastornos de salud mental.

El proyecto de la Red TECSAM está coordinado por el Parque Sanitario Sant Joan de Déu, dentro del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, a través de la Fundación Sant Joan de Déu, y ha sido cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Además, ha sido una de las once redes de I+D+i reconocidas por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Cataluña en la última convocatoria de estas características. Con este reconocimiento, la Red TECSAM obtiene financiación para seguir apoyando la transferencia y la valorización de la investigación en salud mental y tecnología como mínimo hasta el año 2025.

En esta nueva etapa, iniciada en enero de 2023, la red incorpora diecinueve nuevos grupos de investigación como miembros de pleno derecho. Estas adhesiones suponen la incorporación a la Red TECSAM de cinco nuevas instituciones: concretamente, del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLLEIDA), el Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), la UPF Barcelona School of Management, la Fundación para la Investigación y la Docencia María Angustias Giménez (FIDMAG), y la Fundación Docencia e Investigación Mutua Terrassa / Hospital Universitario Mutua Terrassa.

