Els grups de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Behavioural Design Lab (BDLab) —adscrit a l'eHealth Center i vinculat als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació—, eHealth Lab i Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health Context (Epi4Health) —adscrits als Estudis de Ciències de la Salut i col·laboradors de l'eHealth Center— s'han unit a la Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (Xarxa TECSAM). Amb aquestes incorporacions, ja són quatre els grups de recerca en salut digital de la UOC que formen part de la Xarxa TECSAM, ja que el grup AIWELL també en forma part des de finals de l'any passat.

El BDLab (antic PSiNET) treballa amb models i mètodes per identificar variables psicològiques relacionades amb l'ús de les TIC en l'àmbit de la salut digital i influir-hi. També busca que el disseny de les intervencions tingui un efecte real i mesurable sobre el comportament de salut de les persones. Segons Manuel Armayones, investigador principal del grup, formar part d'aquesta xarxa implica "poder posar a disposició, tant d'altres grups de la xarxa com d'organitzacions externes, models i tècniques per augmentar l'adherència terapèutica i l'engagement dels usuaris amb les intervencions, com les aplicacions mòbils o altres dispositius digitals".

Per a Carme Carrion, investigadora principal del grup de recerca eHealth Lab, l'adhesió a la Xarxa TECSAM els permetrà "col·laborar amb altres grups i anar avançant pel que fa a la implementació i l'avaluació de l'impacte de les intervencions que tenen com a objectiu principal la gestió de la salut mental i el benestar emocional de la població". L'eHealth Lab es dedica al disseny, la implantació i l'avaluació de diverses solucions digitals que volen millorar l'eficàcia, l'eficiència i la seguretat de diferents intervencions adreçades tant a professionals de la salut com a pacients i ciutadans sans. També se centra en la promoció de la salut i la prevenció de malalties mitjançant solucions digitals.

Finalment, per al grup de recerca Epi4Health, el fet d'unir-se a aquesta xarxa serà una oportunitat per "teixir aliances amb altres grups i col·laborar en projectes relacionats amb la salut mental i el benestar emocional de diferents poblacions, a fi de saber en quin estat es troben i fer intervencions de promoció de la salut en el nostre entorn". "A més, serà una via per difondre els nostres resultats de recerca", afirma la investigadora principal del grup, Marina Bosque. L'Epi4Health centra la seva recerca en l'estudi dels comportaments de salut en poblacions especialment vulnerables; en l'anàlisi de les desigualtats socials i els seus determinants; en la detecció de necessitats en aquest àmbit; en el disseny i l'avaluació d'intervencions de salut, i en l'ús de la salut digital i les TIC per capacitar la societat a fi que pugui canviar els comportaments relacionats amb la salut i prevenir malalties cròniques.

Sobre la Xarxa TECSAM

La Xarxa TECSAM va néixer a finals de l'any 2020 amb la missió d'accelerar la transferència: fer arribar a la societat i al mercat les solucions desenvolupades pels principals investigadors i investigadores en salut mental i noves tecnologies del territori català. L'objectiu final de l'activitat d'aquesta xarxa és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i l'accés als tractaments per als trastorns de salut mental.



El projecte de la Xarxa TECSAM està coordinat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dins de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, per mitjà de la Fundació Sant Joan de Déu, i ha estat cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).



A més, ha estat una de les onze xarxes d'R+D+I reconegudes per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria d'aquestes característiques. Amb aquest reconeixement, la Xarxa TECSAM obté finançament per continuar donant suport a la transferència i la valorització de la recerca en salut mental i tecnologia com a mínim fins al 2025.

En aquesta nova etapa, iniciada el gener del 2023, la xarxa incorpora dinou grups de recerca nous com a membres de ple dret. Aquestes adhesions suposen la incorporació a la Xarxa TECSAM de cinc noves institucions: concretament, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), la UPF Barcelona School of Management, la Fundació per a la Recerca i la Docència María Angustias Giménez (FIDMAG), i la Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa / Hospital Universitari Mútua Terrassa.

Dona un cop d'ull a la llista dels dinou grups de recerca que s'adhereixen a la Xarxa TECSAM i consulta aquí la llista completa de membres d'aquest projecte.