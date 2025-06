Retos y perspectivas



Alba Pérez González, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigadora de la Universidad de Barcelona, hizo hincapié en la necesidad de abordar las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan los estudiantes:

"Es urgente y necesario que empecemos a implementar servicios enfocados en los estudiantes y que los involucren desde el principio para cambiar la sensación de vulnerabilidad que aflora cuando identifican que algo no está bien, pero no saben qué hacer al respecto". El reto consiste en crear servicios que no solo sean accesibles, sino que también impliquen directamente a los estudiantes, fomentando así una cultura de resiliencia.

Gustavo Pacheco López, coordinador de Vinculación e Internacionalización de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, presentó un modelo de bienestar universitario basado en cuatro dimensiones: emocional, espacial, sociocultural y ocupacional. Su perspectiva plantea que el bienestar de una universidad es una experiencia colectiva y continua que precisa del compromiso permanente de todos los sectores de la institución.

Oscar Mauricio Castaño Ramírez, psiquiatra del departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano de la Universidad de Caldas (Colombia), habló de la importancia de los factores de protección para mitigar los problemas de salud mental. El reconocimiento de estos factores de protección sienta las bases para la creación de futuros programas que no se limiten a abordar los problemas de salud mental, sino que fomenten la resiliencia de los estudiantes.

"Para mí, las conversaciones sirvieron para mostrar que la concienciación sobre los problemas de salud mental en las universidades está aumentando, especialmente desde la pandemia de la COVID-19. Y es importante reconocer y apreciar lo que ya se está haciendo para apoyar a los estudiantes y al personal. Al mismo tiempo, se hizo un llamamiento a la acción para aumentar el liderazgo y una combinación de enfoques más preventivos e integrados, junto con enfoques más específicos", afirma Liv Raphael, responsable del clúster ODS 3 de la IAU en la UOC.