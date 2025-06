Des de la pandèmia de la COVID-19, s'ha produït un augment de problemes de salut mental com ara l'ansietat i la depressió, especialment entre els joves. En aquest context, el clúster ODS 3 de la IAU sobre Salut i Benestar , liderat per l' eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb l' Associació Internacional d'Universitats (IAU), ha estat explorant les diferents maneres en què les universitats donen suport a la salut mental en la institució i dins de les seves comunitats universitàries.

Aquest treball ha culminat amb la celebració de dos seminaris web mundials els dies 1 i 3 d'octubre del 2024, previs al Dia Mundial de la Salut Mental, en què s'han analitzat temes d'innovació, bones pràctiques adoptades, reptes actuals i plans per al futur.

Lliçons apreses i casos d'èxit

Es va oferir a les universitats una plataforma per compartir no només les lliçons apreses, sinó també els èxits aconseguits en la promoció de la salut mental. La Western Sydney University (WSU), d'Austràlia, ha destacat amb el seu marc de quatre pilars per a la salut mental, que inclou la prevenció, la promoció, la intervenció primerenca i la resposta sistèmica.

Steve Lee, director de l'equip de Salut Mental i Benestar de la WSU, es va referir a la necessitat d'un plantejament global i impulsat per la comunitat: "La nostra estratègia identifica oportunitats sistèmiques perquè el personal i els estudiants creïn conjuntament plans que reconeguin la nostra resiliència com a comunitat, promoguin la seguretat i el benestar i previnguin la malaltia mitjançant la intervenció primerenca i la resposta sistèmica". Aquest plantejament subratlla la importància del treball col·lectiu, que ha estat un factor significatiu per aconseguir l'èxit en les iniciatives de salut mental.

Ellen Brackenreg, directora executiva d'Equitat, Diversitat, Seguretat i Benestar de la WSU, va insistir en el valor de la col·laboració i l'escolta: "Un dels aprenentatges clau és que hem d'escoltar la veu de l'experiència viscuda. Hem de crear programes juntament amb el nostre personal i els nostres estudiants, i dedicar-hi el temps necessari per comprendre tot allò que marqui una veritable diferència per a ells". Aquestes reflexions il·lustren un canvi significatiu cap al desenvolupament de programes impulsats pels usuaris, que ha demostrat ser un model encertat per garantir que les iniciatives responguin realment a les necessitats dels implicats.

Innovació i bones pràctiques

Galuh Suryandari, doctorand en Educació Mèdica a la Universitas Gadjah Mada (Indonèsia), va compartir un exemple inspirador de com es dona prioritat a la innovació a Indonèsia: "La nostra universitat està plenament compromesa amb el suport al govern per garantir la salut mental dels seus estudiants, començant pels programes de promoció, prevenció, curació i rehabilitació. També hem elaborat una guia per fer operatiu el flux de treball destinat a la prevenció i superació dels problemes de salut mental, accessible a tots els estudiants a través del nostre lloc web".

Joy Louise Gumikiriza-Onoria, psicòloga clínica i doctoranda a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Makerere (Uganda), va aclarir una perspectiva única en relació amb el paper dels educadors en la salut mental: "Com a personal docent, som el primer punt de contacte amb els estudiants. Per consegüent, hem d'exercir un paper en el suport a la seva salut mental. Si hi ha la possibilitat que els membres del personal docent rebin formació per identificar els primers signes de problemes de salut mental —com absentisme, descensos notables en el rendiment acadèmic o canvis en el comportament—, podrem ajudar millor els nostres alumnes". Aquest exemple posa en relleu una àrea d'oportunitat perquè les universitats innovin: capacitar els educadors com a primers actors en el sistema de suport a la salut mental.