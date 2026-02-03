Ganadores de los Santander X 2026 Awards en la UOC
El compromiso con la innovación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obtenido una vez más un reconocimiento destacado. En la edición de 2026 del programa Santander X —la iniciativa institucional de Banco Santander orientada a impulsar el emprendimiento y la transferencia de conocimiento en el entorno universitario—, la comunidad de la UOC ha vuelto a sobresalir por la calidad y el impacto de sus propuestas.
En esta convocatoria, el jurado ha galardonado un total de tres proyectos en fase inicial y una start-up ya constituida. Las iniciativas premiadas recibirán una dotación económica de 2.000 € y 4.000 € respectivamente, unos fondos destinados a financiar su desarrollo, validar sus modelos de negocio y acelerar su entrada en el mercado.
● Authory.tech es una plataforma edtech que ayuda a los docentes a verificar la autenticidad de los trabajos del estudiantado en la era de la IA mediante el análisis del proceso de escritura. El proyecto busca promover un uso responsable de la IA en la enseñanza media y superior para asegurar que la educación siga siendo un factor clave en el ascensor social.
● All-Voiced es una plataforma digital que conecta educación, investigación y práctica clínica para transformar la evaluación de la voz a escala global. Con más de 1.000 usuarios de 35 países, All-Voiced se posiciona como una herramienta digital de referencia que contribuye activamente al estudio de la salud vocal.
● Aulink es una plataforma SaaS 360 que integra gestión educativa, bienestar y apoyo psicopedagógico en un único entorno digital. Mediante IA acompaña al alumnado 24/7 con herramientas de pre evaluación educativa y detección temprana de situaciones de riesgo como el acoso.
● Kala es una plataforma de salud digital centrada en el acompañamiento integral de las mujeres durante la menopausia que combina información, herramientas de seguimiento de síntomas y espacios de apoyo. La solución integra IA para analizar la evolución menopáusica y dar apoyo en la toma de decisiones informadas en salud.