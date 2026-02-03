● Authory.tech es una plataforma edtech que ayuda a los docentes a verificar la autenticidad de los trabajos del estudiantado en la era de la IA mediante el análisis del proceso de escritura. El proyecto busca promover un uso responsable de la IA en la enseñanza media y superior para asegurar que la educación siga siendo un factor clave en el ascensor social.

● All-Voiced es una plataforma digital que conecta educación, investigación y práctica clínica para transformar la evaluación de la voz a escala global. Con más de 1.000 usuarios de 35 países, All-Voiced se posiciona como una herramienta digital de referencia que contribuye activamente al estudio de la salud vocal.

● Aulink es una plataforma SaaS 360 que integra gestión educativa, bienestar y apoyo psicopedagógico en un único entorno digital. Mediante IA acompaña al alumnado 24/7 con herramientas de pre evaluación educativa y detección temprana de situaciones de riesgo como el acoso.