Guanyadors dels Santander X 2026 Awards a la UOC
El compromís amb la innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obtingut una vegada més un reconeixement destacat. En l'edició de 2026 del programa Santander X —la iniciativa institucional del Banco Santander orientada a impulsar l'emprenedoria i la transferència de coneixement en l'entorn universitari—, la comunitat de la UOC ha tornat a destacar per la qualitat i l'impacte de les seves propostes.
En aquesta convocatòria, el jurat ha guardonat un total de tres projectes en fase inicial i una empresa emergent ja constituïda. Les iniciatives premiades rebran una dotació econòmica de 2.000 € i 4.000 € respectivament, uns fons destinats a finançar el desenvolupament, validar els models de negoci i accelerar la seva entrada al mercat.
● Authory.tech és una plataforma de tecnologia educativa (edtech) que ajuda els docents a verificar l'autenticitat dels treballs de l'estudiantat en l'era de la IA mitjançant l'anàlisi del procés d'escriptura. El projecte cerca promoure un ús responsable de la IA en l'ensenyament mitjà i superior per garantir que l'educació continuï sent un factor clau en l'ascensor social.
● All-Voiced és una plataforma digital que connecta educació, recerca i pràctica clínica per transformar l'avaluació de la veu a escala global. Amb més de 1.000 usuaris de 35 països, All-Voiced es posiciona com una eina digital de referència que contribueix activament a l'estudi de la salut vocal.
● Aulink és una plataforma SaaS 360 que integra gestió educativa, benestar i suport psicopedagògic en un únic entorn digital. Mitjançant IA acompanya l'alumnat 24/7 amb eines de preavaluació educativa i detecció primerenca de situacions de risc com l'assetjament.
● Kala és una plataforma de salut digital centrada en l'acompanyament integral de les dones durant la menopausa que combina informació, eines de seguiment de símptomes i espais de suport. La solució integra IA per analitzar l'evolució menopàusica i donar suport en la presa de decisions informades en salut.