SpinUOC: abiertas las inscripciones para la jornada anual de emprendimiento e innovación

¿Te gustaría colaborar en un proyecto emprendedor de la UOC? ¿Estudias o has estudiado en esta universidad y quieres hacer realidad tu proyecto empresarial? El 13 de junio podrás conocer de primera mano ocho proyectos con potencial en la 7.ª edición de la jornada anual de emprendimiento de la UOC, el SpinUOC. A partir de las 19 h se subirán al escenario de la Antigua Fábrica Damm de Barcelona (calle del Rosselló, 515) sus protagonistas —estudiantes, graduados y trabajadores de la UOC— para explicarlos de manera innovadora.

La apuesta consolidada de la UOC por el emprendimiento

Un jurado de expertos ha seleccionado las ocho iniciativas por su carácter innovador, su potencial y también por su impacto social. Los promotores de los proyectos explicarán las propuestas de una manera breve y creativa, en tan solo cinco minutos por presentación, en un evento en el que el trabajo en red —acompañado por un poco de picoteo y refrigerio a cargo de Estrella Damm— será protagonista, además de la música en directo y muchas sorpresas.

Los proyectos

Alblin: comercio electrónico accesible para todo el mundo.

Felipe de Abajo Aragón, estudiante del máster universitario de Educación y TIC (E-learning) de la UOC

Una tienda en línea que permite a los invidentes y a las personas con problemas de visión comprar productos con etiqueta braille. Es un proyecto social que ofrece un voluntariado para brindar a los usuarios un servicio de acompañamiento y asistencia. Además, quiere constituirse como una consultoría a fin de ofrecer soluciones de accesibilidad adaptadas y económicas para plataformas de comercio electrónico que quieran ser más inclusivas para el colectivo de personas con discapacidad visual.

ApplicAid: acercamos oportunidades educativas a las personas más desfavorecidas

Pelumi Fadare, estudiante del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC

Un sistema de tutorías en línea para ayudar a los estudiantes en el proceso de solicitud de becas, subsidios y otras oportunidades educativas. ApplicAid es una plataforma que conecta estudiantes que necesitan orientación y apoyo financiero con mentores expertos. Los mentores ofrecen una asistencia personalizada mediante la plataforma y ayudan a los estudiantes a aumentar sus posibilidades de éxito, de media, en un 60%.

Chordata: un traje de captura de movimiento adaptado a tus necesidades y a tu bolsillo

Flavia Laurencich, técnica del Área de Asesoría Jurídica de la UOC

Chordata es un sistema de captura de movimiento que permite el análisis y la grabación del movimiento humano y trasladarlo a un modelo 3D. Se trata de un sistema, hecho con código abierto, que tiene como objetivo liberar la captura de movimiento y hacerla accesible al gran público. Para conseguirlo, este producto rebaja en un 50% el coste de las alternativas más económicas del mercado. Además, Chordata permite a los usuarios adaptar los trajes de captura a sus propias necesidades.

Dicus: el WhatsApp para el colectivo médico

Lorena Jané, máster universitario de Abogacía por la UOC

Dicus es una aplicación gratuita orientada a permitir una comunicación eficiente y legal entre médicos a partir de la creación de una comunidad exclusivamente para facultativos en la que se hagan consultas y se puedan derivar pacientes. Es una plataforma de trabajo inmediata y cómoda, como una aplicación de mensajería instantánea, con la que se evita utilizar vías comunicativas que violan la ley de protección de datos del paciente. Este programa facilita una comunicación rápida y segura, además de ahorrarse la pérdida de tiempo a la hora de buscar un especialista, la inaccesibilidad a segundas opiniones o los traslados innecesarios de pacientes.

Go Zero Waste: por una vida sin plástico ni residuos

Martí Morató, graduado en Multimedia por la UOC

Aplicación para móviles que ayuda a las personas a vivir sin generar residuos y ofrece a sus usuarios alternativas de consumo sostenible. Go Zero Waste App permite crear listas de compras y la geolocalización del usuario para mostrar establecimientos cercanos con productos que no generan residuos, definir rutas personalizadas para optimizar el tiempo de compra y cuantificar los residuos no generados, además de retos para aprender a mantener un estilo de vida sin residuos. La aplicación ofrece el servicio de entrega a domicilio sin generar residuos y sin emisiones, y también incluye puntos de recogida de envases con el objetivo de facilitar la compra a granel.

KidneyApp: mejora tu calidad de vida jugando

Carles Bonet, estudiante de doctorado industrial en la UOC

KidneyApp es una aplicación diseñada para ayudar a pacientes con insuficiencia renal crónica y a sus familiares a llevar una vida más saludable. Se trata de un juego serio (serious game) que tiene como objetivo conseguir, de una manera divertida y amena, que los pacientes adopten conductas adecuadas en alimentación, ejercicio físico y salud mental. Es útil para que los afectados conozcan mejor su enfermedad e identifiquen los hábitos adecuados a fin de mejorar su estilo de vida. La aplicación también quiere mejorar el estado de ánimo del paciente y de su entorno para tener un impacto positivo en su salud integral.

SeniorDomo: envejecer en casa es posible

Ángel Puertas, estudiante del máster Executive MBA en Entrepreneurship e Innovación de la UOC

SeniorDomo hace posible envejecer en casa gracias a su solución de teleasistencia domiciliaria para personas mayores. El sistema incorpora un reloj inteligente las 24 horas del día que detecta accidentes, como caídas o inactividad, de manera proactiva y sin necesidad de pulsar ningún botón, desde dentro y fuera de casa. Esta solución geolocaliza la persona mayor mediante GPS y permite contactar con ella por voz sin necesidad de hacer llamadas. Además, un equipo de trabajadores sociales informa del seguimiento llevado a cabo, por teléfono o de manera presencial, con informes detallados en la aplicación.

Woman’s Back: una mochila a medida para dejar atrás el cáncer de mama

Eulàlia Costa, estudiante del grado de Derecho en la UOC

Hay mujeres que han sufrido cáncer de mama que, una vez operadas, no pueden presionar la zona intervenida ni soportar ningún peso. En algunos casos no pueden hacer actividad física ni llevar una mochila. Woman’s Back es una mochila apta para que la utilicen mujeres que han pasado por la cirugía de la retirada de los ganglios linfáticos de la axila que evita la carga de peso en el hombro operado y reduce el riesgo de linfedema en el brazo, una inflamación producida por la retirada de estos ganglios. La mochila es una alternativa para continuar con una vida activa y poder llevar pertenencias de manera cómoda.

El SpinUOC cuenta con el apoyo de Estrella Damm, Fomento del Trabajo Nacional, la Fundación Ramon Molinas, 4 Years From Now y Seed& Click.

Esta iniciativa está cofinanciada mediante el Plan estratégico de la unidad de Valoración y Transferencia de la UOC (PETER), aprobado por la Generalitat de Cataluña, que recibe financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).