SpinUOC: obertes les inscripcions per a la jornada anual d’emprenedoria i innovació

T’agradaria col·laborar en un projecte emprenedor de la UOC? Estudies o has estudiat a la Universitat i vols fer realitat el teu projecte empresarial? El 13 de juny podràs conèixer de primera mà vuit projectes amb potencial a la 7a edició de la jornada anual d’emprenedoria de la UOC, l’SpinUOC. A partir de les 19 h, pujaran a l’escenari de l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona (carrer del Rosselló, 515) els seus protagonistes —estudiants, graduats i treballadors de la UOC— per a explicar-los de manera innovadora.

L’aposta consolidada de la UOC per l’emprenedoria

Un jurat d’experts ha seleccionat les vuit iniciatives pel caràcter innovador, pel potencial i també per l’impacte social que tenen. Els promotors dels projectes explicaran les propostes d’una manera breu i creativa, en tan sols cinc minuts per presentació, en un esdeveniment en què el treball en xarxa —acompanyat per un pica-pica i refrigeri a càrrec d’Estrella Damm— serà protagonista, a més de la música en directe i moltes sorpreses.

Els projectes

Alblin: comerç electrònic accessible per a tothom

Felipe de Abajo Aragón, estudiant del màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) de la UOC

Una botiga en línia que permet als invidents i a les persones amb problemes de visió comprar productes amb etiqueta braille. És un projecte social que ofereix un voluntariat per a brindar als usuaris un servei d’acompanyament i assistència. A més a més, es vol constituir com una consultoria a fi d’oferir solucions d’accessibilitat adaptades i econòmiques per a plataformes de comerç electrònic que vulguin ser més inclusives per al col·lectiu de persones amb discapacitat visual.

ApplicAid: acostem oportunitats educatives a les persones més desfavorides

Pelumi Fadare, estudiant del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC

Un sistema de tutories en línia per a ajudar els estudiants en el procés de sol·licitud de beques, subsidis i altres oportunitats educatives. ApplicAid és una plataforma que connecta estudiants que necessiten orientació i suport financer amb mentors experts. Els mentors ofereixen una assistència personalitzada per mitjà de la plataforma i ajuden els estudiants a augmentar les seves possibilitats d’èxit, de mitjana, en un 60%.

Chordata: un vestit de captura de moviment adaptat a les teves necessitats i a la teva butxaca

Flavia Laurencich, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica de la UOC

Chordata és un sistema de captura de moviment que permet l’anàlisi i la gravació del moviment humà i traslladar-lo a un model 3D. Es tracta d’un sistema, fet amb codi obert, que té com a objectiu alliberar la captura de moviment i fer-la accessible al gran públic. Per tal d’aconseguir-ho, aquest producte rebaixa en un 50% el cost de les alternatives més econòmiques del mercat. A més a més, Chordata permet als usuaris adaptar els vestits de captura a les seves pròpies necessitats.

Dicus: el WhatsApp per al col·lectiu mèdic

Lorena Jané, màster universitari d’Advocacia per la UOC

Dicus és una aplicació gratuïta orientada a permetre una comunicació eficient i legal entre metges a partir de la creació d’una comunitat exclusivament per a facultatius en què es facin consultes i es puguin derivar pacients. És una plataforma de treball immediata i còmoda, com una aplicació de missatgeria instantània, amb què s’evita fer servir vies comunicatives que violen la llei de protecció de dades del pacient. Aquest programa facilita una comunicació ràpida i segura, a més d’estalviar la pèrdua de temps a l’hora de buscar un especialista, la inaccessibilitat a segones opinions o els trasllats innecessaris de pacients.

Go Zero Waste: per una vida sense plàstic ni residus

Martí Morató, graduat en Multimèdia per la UOC

Aplicació per a mòbils que ajuda les persones a viure sense generar residus i ofereix als seus usuaris alternatives de consum sostenible. Go Zero Waste App permet crear llistes de compres i geolocalitzar l’usuari per ensenyar establiments propers amb productes que no generen residus, definir rutes personalitzades per optimitzar el temps de compra i quantificar els residus no generats, a més d’oferir reptes per aprendre a mantenir un estil de vida sense residus. L’aplicació ofereix el servei de lliurament a domicili sense generar residus i sense emissions, i també inclou punts de recollida d’envasos amb l’objectiu de facilitar la compra a granel.

KidneyApp: millora la teva qualitat de vida jugant

Carles Bonet, estudiant de doctorat industrial a la UOC

KidneyApp és una aplicació dissenyada per a ajudar pacients amb insuficiència renal crònica i els seus familiars a portar una vida més saludable. Es tracta d’un joc seriós (serious game) que té com a objectiu aconseguir, d’una manera divertida i amena, que els pacients adoptin conductes adequades en alimentació, exercici físic i salut mental. És útil perquè els afectats coneguin més bé la seva malaltia i identifiquin els hàbits adequats a fi de millorar el seu estil de vida. L’aplicació també vol millorar l’estat d’ànim del pacient i del seu entorn per a tenir un impacte positiu en la seva salut integral.

SeniorDomo: envellir a casa és possible

Ángel Puertas, estudiant del màster universitari de Direcció Executiva d’Empreses (MBA Online) a la UOC

SeniorDomo fa possible envellir a casa gràcies a la seva solució de teleassistència domiciliària per a la gent gran. El sistema incorpora un rellotge intel·ligent les 24 hores del dia que detecta accidents, com ara caigudes o inactivitat, de manera proactiva i sense necessitat de prémer cap botó, des de dins i fora de casa. L’eina geolocalitza la persona gran mitjançant GPS i permet contactar-hi per veu sense que calgui fer cap trucada. A més a més, un equip de treballadors socials informen del seguiment dut a terme, per telèfon o de manera presencial, amb informes detallats a l’aplicació.

Woman’s Back: una motxilla a mida per a deixar enrere el càncer de mama

Eulàlia Costa, estudiant del grau de Dret a la UOC

Hi ha dones que han patit càncer de mama que, un cop operades, no poden pressionar la zona intervinguda ni suportar cap pes. En alguns casos no poden fer activitat física ni portar una motxilla. Woman’s Back és una motxilla apta perquè la facin servir dones que han passat per la cirurgia de la retirada dels ganglis limfàtics de l’aixella que evita la càrrega de pes a l’espatlla operada i redueix el risc de limfedema al braç, una inflamació produïda per la retirada d’aquests ganglis. La motxilla és una alternativa per a continuar tenint una vida activa i poder portar pertinences de manera còmoda.

L’SpinUOC té el suport d’Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, la Fundació Ramon Molinas, 4 Years From Now i Seed&Click.

Aquesta iniciativa està cofinançada mitjançant el Pla estratègic de la Unitat de Valoració i Transferència de la UOC (PETER), aprovat per la Generalitat de Catalunya, que rep finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).