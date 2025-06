Un proyecto de la comunidad UOC, seleccionado como iniciativa innovadora de emprendimiento por el Área Metropolitana de Barcelona

«Jo també llegeixo» es una aplicación diseñada para que niños con síndrome de Down aprendan a leer. Un proyecto que cuenta con el apoyo de Hubbik y está impulsado por Gemma Fàbregas, máster en Aplicaciones Multimedia por la UOC, y que ha conseguido una beca del Área Metropolitana de Barcelona como iniciativa innovadora de emprendimiento social y tecnológica. Una ayuda para impulsar proyectos de mejora de las personas y de los servicios públicos, con una cuantía de 17.000 euros.



Gemma Fàbregas fue la ganadora del premio del jurado en el SpinUOC 2017, la jornada anual del emprendimiento y el conocimiento transferible que impulsa la UOC. «Jo també llegeixo» es una app basada en los principios del método de lectura global, implementado con éxito por especialistas en educación especial, con juegos que estimulan las capacidades perceptivas de los niños e introducen progresivamente la percepción global de palabras hasta conseguir la lectura de textos cortos. La aplicación permite al niño avanzar a su ritmo, sin presiones ni frustraciones y con apoyo en línea adaptado, fomentando en todo momento su autonomía.



«Jo també llegeixo» también formó parte del estand de la UOC de la última edición del 4 Years From Now (4YFN), la feria internacional de las start-ups tecnológicas adscrita al Mobile World Congress.