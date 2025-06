Un projecte de la comunitat UOC, seleccionat com a iniciativa innovadora d’emprenedoria per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

«Jo també llegeixo» és una aplicació dissenyada perquè nens amb síndrome de Down aprenguin a llegir. Un projecte que compta amb el suport de Hubbik i és impulsat per Gemma Fàbregas, màster en Aplicacions Multimèdia per la UOC, i que ha aconseguit una beca de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a iniciativa innovadora d’emprenedoria social i tecnològica. Un ajut per a impulsar projectes de millora de les persones i dels serveis públics, amb una quantia de 17.000 euros.



Gemma Fàbregas va ser la guanyadora del premi del jurat a l’SpinUOC 2017, la jornada anual de l’emprenedoria i el coneixement transferible que impulsa la UOC. «Jo també llegeixo» és una app basada en els principis del mètode de lectura global, implementat amb èxit per especialistes en educació especial, amb jocs que estimulen les capacitats perceptives dels nens i introdueixen progressivament la percepció global de paraules fins a aconseguir la lectura de textos curts. L’aplicació permet a l’infant avançar al seu ritme, sense pressions ni frustracions i amb suport en línia adaptat, fomentant en tot moment la seva autonomia.



«Jo també llegeixo» també va formar part de l’estand de la UOC de la darrera edició del 4 Years From Now (4YFN), la fira internacional de les start-ups tecnològiques adscrita al Mobile World Congress.