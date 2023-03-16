"Las TIC son una herramienta fundamental en la cooperación"
Juan Antonio García y Sonia Pérez Miembros de ONG que colaboran con la UOC
Juan Antonio García y Sonia Pérez Miembros de ONG que colaboran con la UOC
En Cruz Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formación a distancia y es técnico de proyectos en la Fundación Tecnologías Sociales, creada entre Cruz Roja Española y la Fundación Vodafone España. En Ingeniería sin Fronteras, Sonia Pérez coordina el área de Educación para el Desarrollo de esta ONG que trabaja con la mirada puesta en el sur, mientras realiza acciones de sensibilización mirando al norte. Como acción de sensibilización destacada, Ingeniería sin Fronteras lleva a cabo la campaña "Agua de todo el mundo: un derecho y no una mercancía", que quiere sensibilizar a la sociedad y las administraciones públicas para conseguir que se aplique el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano universal.
En Cruz Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formación a distancia y es técnico de proyectos en la Fundación Tecnologías Sociales, creada entre Cruz Roja Española y la Fundación Vodafone España. En Ingeniería sin Fronteras, Sonia Pérez coordina el área de Educación para el Desarrollo de esta ONG que trabaja con la mirada puesta en el sur, mientras realiza acciones de sensibilización mirando al norte. Como acción de sensibilización destacada, Ingeniería sin Fronteras lleva a cabo la campaña "Agua de todo el mundo: un derecho y no una mercancía", que quiere sensibilizar a la sociedad y las administraciones públicas para conseguir que se aplique el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano universal.
SONIA PÉREZ, Ingeniería sin Fonteras (ISF). Tenemos dos ejes de trabajo: en el sur llevamos a cabo los programas de cooperación para el desarrollo y en el norte, el programa de Educación para el desarrollo, campañas de sensibilización e incidencia.
Trabajamos para garantizar el acceso universal a los servicios básicos y la mejora de la calidad de vida de las comunidades más empobrecidas, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano. La experiencia de casi quince años nos permite constatar que, garantizando el acceso a servicios básicos como el agua y la energía, se contribuye directamente a hacer posible el cambio social y al fortalecimiento de la población del sur. ISF también es una ONG puntera en la promoción de la educación para el desarrollo, especialmente en las universidades y, concretamente, en las escuelas de ingeniería. Consideramos que es necesaria una comunidad universitaria (profesorado, alumnado, etc.) responsable y formada en áreas como la cooperación internacional, las desigualdades, el desarrollo y el papel que juega la tecnología en estos procesos.
PÉREZ. Realizamos proyectos de cooperación en varios países del sur (El Salvador, Camerún, Argentina, Perú y Ecuador), y también hemos realizado asesorías y elaboración de estudios en Gambia, Etiopía y actualmente en Mozambique, en colaboración con otras asociaciones e instituciones.
La acción en el norte la desarrollamos a través del programa de Educación para el desarrollo y mediante campañas de incidencia y sensibilización en todo el Estado español.
PÉREZ. Realizamos actividades tanto desde el ámbito formal como no formal. En la educación formal, durante el año 2006-2007 iniciaremos la segunda edición del máster de Ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo humano, formado por dos posgrados y cuatro cursos de especialización. Concretamente, durante este curso ofrecemos el posgrado de Ayuda humanitaria y tecnología para el desarrollo humano.
En las actividades de educación no formal realizamos dos cursos de introducción: por una parte, el de Voluntariado, cooperación y tecnología para el desarrollo humano y, por la otra, el de Energía, cooperación y tecnología para el desarrollo humano.
PÉREZ. El Campus por la Paz y la Solidaridad nos ofrece su plataforma para la realización de acciones formativas y su intranet como herramienta de comunicación interna. También nos ofrecen formación para aprovechar todos los recursos y todas las posibilidades del aprendizaje en línea.
PÉREZ. Nuestro conocimiento y nuestra experiencia en un campo tan específico como la tecnología para el desarrollo humano
PÉREZ. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo de aprendizaje de la UOC es adecuado al tipo de formación que promovemos desde nuestro programa de Educación para el desarrollo. El nivel de satisfacción de los programas formativos de máster y posgrado que impartimos conjuntamente es muy alto.
PÉREZ. Sí, la investigación puede ser un campo de colaboración. Ingenieros sin Fronteras promueve la investigación en tecnología para el desarrollo humano por medio de concursos de proyectos de final de carrera y tesis doctorales sobre cooperación internacional y tecnología para el desarrollo humano. También participamos en el Grupo de Investigación en Cooperación y Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Cataluña y hemos generado conocimiento sobre áreas como agua y saneamiento, equipamientos y redes de servicios.
PÉREZ. En cooperación es habitual trabajar con personas que viven en países y ciudades diferentes. Por lo tanto, la principal contribución de la virtualidad es el acceso a la formación. La virtualidad hace posible que personas de países del sur puedan recibir formación, que los técnicos de proyectos participen en consultorías y que personas que trabajan en el terreno puedan dar continuidad a su formación
La relación virtual ofrece la posibilidad de conocer a personas con intereses comunes en el ámbito de la cooperación y que difícilmente podrían coincidir presencialmente.
PÉREZ. Nos gustaría poder ampliar la oferta de cursos de introducción para dar respuesta a las necesidades formativas de la asociación y poder ofrecerlos en diferentes idiomas. Y la investigación, tal como ya hemos comentado.