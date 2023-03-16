1/11/06

"Les TIC són una eina fonamental en la cooperació"

Juan Antonio García i Sonia Pérez

Adriana Clivillé (UOC)
Autor

Juan Antonio García i Sonia Pérez

A la Creu Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formació a distància i és tècnic de projectes a la Fundació Tecnologies Socials, creada entre la Creu Roja Espanyola i la Fundació Vodafone Espanya. A Enginyeria sense Fronteres, Sonia Pérez coordina l'àrea d'Educació per al Desenvolupament d'aquesta ONG que treballa amb la mirada posada al sud, mentre fa accions de sensibilització mirant al nord. Com a acció de sensibilització destacada, Enginyeria sense Fronteres porta a terme la "Campanya aigua de tothom: un dret i no una mercaderia", que vol sensibilitzar la societat i les administracions públiques per a aconseguir que s'apliqui el reconeixement de l'accés a l'aigua com un dret humà universal.

A la Creu Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formació a distància i és tècnic de projectes a la Fundació Tecnologies Socials, creada entre la Creu Roja Espanyola i la Fundació Vodafone Espanya. A Enginyeria sense Fronteres, Sonia Pérez coordina l'àrea d'Educació per al Desenvolupament d'aquesta ONG que treballa amb la mirada posada al sud, mentre fa accions de sensibilització mirant al nord. Com a acció de sensibilització destacada, Enginyeria sense Fronteres porta a terme la "Campanya aigua de tothom: un dret i no una mercaderia", que vol sensibilitzar la societat i les administracions públiques per a aconseguir que s'apliqui el reconeixement de l'accés a l'aigua com un dret humà universal.

Quina tasca i quins projectes duu a terme la vostra ONG?
JUAN ANTONIO GARCÍA, Creu Roja. La Creu Roja és una institució humanitària que té per missió treballar amb les persones més vulnerables, en l'àmbit nacional i internacional, mitjançant accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, fetes fonamentalment per voluntariat. Per a complir-la, disposa de diversos programes i projectes emmarcats en els plans d'acció següents: Intervenció social i ocupació; Salut, socors i emergències; Voluntariat i participació social; Cooperació internacional, i Medi ambient i formació.
SONIA PÉREZ, Enginyeria sense Fronteres (ESF). Tenim dos eixos de treball: al sud portem a terme els programes de cooperació per al desenvolupament i al nord, el programa d'Educació per al desenvolupament, campanyes de sensibilització i incidència.
Treballem per garantir l'accés universal als serveis bàsics i la millora de la qualitat de vida de les comunitats més empobrides, tot posant la tecnologia al servei del desenvolupament humà. L'experiència de gairebé quinze anys ens permet constatar que, garantint l'accés a serveis bàsics com l'aigua i l'energia, es contribueix directament a fer possible el canvi social i a l'enfortiment de la població del sud.
ESF també és una ONG capdavantera en la promoció de l'educació per al desenvolupament, especialment a les universitats i, concretament, a les escoles d'enginyeria. Considerem que és necessària una comunitat universitària (professorat, alumnat, etc.) responsable i formada en àrees com la cooperació internacional, les desigualtats, el desenvolupament i el paper que té la tecnologia en aquests processos.
Quin és el seu abast territorial?
GARCÍA. En el nostre cas, l'Estat espanyol. Però formem part d'un moviment internacional i, per tant, tenim i compartim projectes amb tot el món.

PÉREZ. Realitzem projectes de cooperació a diversos països del sud (El Salvador, Camerun, l'Argentina, el Perú i l'Equador), i també hem fet assessories i elaboració d'estudis a Gàmbia, Etiòpia i actualment a Moçambic, en col·laboració amb altres associacions i institucions.

L'acció al nord la desenvolupem a través del programa d'Educació per al desenvolupament i mitjançant campanyes d'incidència i sensibilització a tot l'Estat espanyol.
Quina relació manté la vostra ONG amb el Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya?
GARCÍA. Treballem amb la UOC des de l'any 2000, amb unes relacions excel·lents i de molta col·laboració.

PÉREZ. Fem activitats tant des de l'àmbit formal com no formal. En l'educació formal, durant l'any 2006-2007 iniciarem la segona edició del màster d'Enginyeria aplicada a la cooperació per al desenvolupament humà, format per dos postgraus i quatre cursos d'especialització. Concretament, durant aquest curs oferim el postgrau d'Ajuda humanitària i tecnologia per al desenvolupament humà.

En les activitats d'educació no formal fem dos cursos d'introducció: d'una banda, el de Voluntariat, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà i, de l'altra, el d'Energia, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà.
Quins recursos us ofereix el Campus per la Pau i la Solidaritat en matèria de cooperació i transferència de tecnologia?
GARCÍA. Utilitzem tots els recursos i serveis existents. Tenim una oficina virtual pròpia per a temes de formació i hi ha molts grups de treball actius. En el Campus per la Pau i la Solidaritat es formen els nostres formadors, formadores i voluntariat en temes vinculats a la formació virtual, rebem assessorament i ajuda en la digitalització de materials formatius i utilitzem les aules virtuals per a oferir cursos propis de Creu Roja al nostre voluntariat i a la societat en general.

PÉREZ. El Campus per la Pau i la Solidaritat ens ofereix la seva plataforma per a la realització d'accions formatives i la seva intranet com a eina de comunicació interna. També ens ofereixen formació per a aprofitar tots els recursos i totes les possibilitats de l'aprenentatge en línia.
Què penseu que pot aportar la vostra ONG al Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya?
GARCÍA. L'experiència i coneixement en els diferents camps de treball propis de la Creu Roja, la interrelació amb altres ONG i poder-ho compartir tot amb la comunitat UOC.

PÉREZ. El nostre coneixement i la nostra experiència en un camp tan específic com la tecnologia per al desenvolupament humà.
El fet que la Universitat Oberta de Catalunya sigui una organització dedicada a l'ensenyament superior és un valor afegit en la vostra col·laboració?
GARCÍA. Quan a la Creu Roja ens vam plantejar entrar al món de la formació virtual, vàrem buscar un soci que, per coneixements i experiència, ens pogués ajudar en aquest procés. I d'aquí va néixer la col·laboració amb la UOC. En aquell moment ja vam tenir en compte que col·laborar amb una universitat en lloc d'una empresa ens donava un prestigi i una seguretat molt importants per a aquest procés.

PÉREZ. Sí, sobretot tenint en compte que el model d'aprenentatge de la UOC és adequat al tipus de formació que promovem des del nostre programa d'Educació per al desenvolupament. El nivell de satisfacció dels programes formatius de màster i postgrau que impartim conjuntament és molt alt.
Penseu que es pot establir algun tipus de col·laboració entre les vostres ONG i el Campus per la Pau i la Solidaritat en temes de recerca?
GARCÍA. Per descomptat que sí; és un dels objectius que tenim amb vista al 2007. Hem d'analitzar en quin projecte podem fer aquesta tasca de recerca.

PÉREZ. Sí, la recerca pot ser un camp de col·laboració. Enginyers sense Fronteres promou la recerca en tecnologia per al desenvolupament humà per mitjà de concursos de projectes de final de carrera i tesis doctorals sobre cooperació internacional i tecnologia per al desenvolupament humà. També participem en el Grup d'Investigació en Cooperació i Desenvolupament Humà de la Universitat Politècnica de Catalunya i hem generat coneixement sobre àrees com ara aigua i sanejament, equipaments i xarxes de serveis.
En quina mesura la virtualitat ajuda al treball en aspectes de cooperació?
GARCÍA. Avui dia les TIC són una eina fonamental en el treball de cooperació. La comunicació i la formació en línia en organitzacions amb un gran abast territorial i amb projectes a tot el món ens faciliten molt aquesta feina i ens permeten rebaixar determinats costos que requereixen les accions presencials.

PÉREZ. En cooperació és habitual treballar amb persones que viuen a països i ciutats diferents. Per tant, la principal contribució de la virtualitat és l'accés a la formació. La virtualitat fa possible que persones de països del sud puguin rebre formació, que els tècnics de projectes participin en consultories i que persones que treballen al terreny puguin donar continuïtat a la seva formació.

La relació virtual ofereix la possibilitat de conèixer persones amb interessos comuns en l'àmbit de la cooperació i que difícilment podrien coincidir presencialment.
Quina col·laboració us agradaria mantenir amb el Campus per la Pau i la Solidaritat que ara mateix no es dóna?
GARCÍA. Un tema que ja he comentat, que és col·laborar en algun projecte de recerca, i un altre tema que ja tenim sobre la taula, que són projectes de cooperació amb altres països mitjançant accions formatives en línia. També tenim molt interès a poder utilitzar la plataforma del Campus en altres idiomes, com ara anglès, francès, etc.

PÉREZ. Ens agradaria poder ampliar l'oferta de cursos d'introducció per a donar resposta a les necessitats formatives de l'associació i poder-los oferir en diferents idiomes. I la recerca, tal com ja hem comentat.

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