"Les TIC són una eina fonamental en la cooperació"
Juan Antonio García i Sonia Pérez
Juan Antonio García i Sonia Pérez
A la Creu Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formació a distància i és tècnic de projectes a la Fundació Tecnologies Socials, creada entre la Creu Roja Espanyola i la Fundació Vodafone Espanya. A Enginyeria sense Fronteres, Sonia Pérez coordina l'àrea d'Educació per al Desenvolupament d'aquesta ONG que treballa amb la mirada posada al sud, mentre fa accions de sensibilització mirant al nord. Com a acció de sensibilització destacada, Enginyeria sense Fronteres porta a terme la "Campanya aigua de tothom: un dret i no una mercaderia", que vol sensibilitzar la societat i les administracions públiques per a aconseguir que s'apliqui el reconeixement de l'accés a l'aigua com un dret humà universal.
A la Creu Roja, Juan Antonio García coordina el Programa de formació a distància i és tècnic de projectes a la Fundació Tecnologies Socials, creada entre la Creu Roja Espanyola i la Fundació Vodafone Espanya. A Enginyeria sense Fronteres, Sonia Pérez coordina l'àrea d'Educació per al Desenvolupament d'aquesta ONG que treballa amb la mirada posada al sud, mentre fa accions de sensibilització mirant al nord. Com a acció de sensibilització destacada, Enginyeria sense Fronteres porta a terme la "Campanya aigua de tothom: un dret i no una mercaderia", que vol sensibilitzar la societat i les administracions públiques per a aconseguir que s'apliqui el reconeixement de l'accés a l'aigua com un dret humà universal.
SONIA PÉREZ, Enginyeria sense Fronteres (ESF). Tenim dos eixos de treball: al sud portem a terme els programes de cooperació per al desenvolupament i al nord, el programa d'Educació per al desenvolupament, campanyes de sensibilització i incidència.
Treballem per garantir l'accés universal als serveis bàsics i la millora de la qualitat de vida de les comunitats més empobrides, tot posant la tecnologia al servei del desenvolupament humà. L'experiència de gairebé quinze anys ens permet constatar que, garantint l'accés a serveis bàsics com l'aigua i l'energia, es contribueix directament a fer possible el canvi social i a l'enfortiment de la població del sud.
ESF també és una ONG capdavantera en la promoció de l'educació per al desenvolupament, especialment a les universitats i, concretament, a les escoles d'enginyeria. Considerem que és necessària una comunitat universitària (professorat, alumnat, etc.) responsable i formada en àrees com la cooperació internacional, les desigualtats, el desenvolupament i el paper que té la tecnologia en aquests processos.
PÉREZ. Realitzem projectes de cooperació a diversos països del sud (El Salvador, Camerun, l'Argentina, el Perú i l'Equador), i també hem fet assessories i elaboració d'estudis a Gàmbia, Etiòpia i actualment a Moçambic, en col·laboració amb altres associacions i institucions.
L'acció al nord la desenvolupem a través del programa d'Educació per al desenvolupament i mitjançant campanyes d'incidència i sensibilització a tot l'Estat espanyol.
PÉREZ. Fem activitats tant des de l'àmbit formal com no formal. En l'educació formal, durant l'any 2006-2007 iniciarem la segona edició del màster d'Enginyeria aplicada a la cooperació per al desenvolupament humà, format per dos postgraus i quatre cursos d'especialització. Concretament, durant aquest curs oferim el postgrau d'Ajuda humanitària i tecnologia per al desenvolupament humà.
En les activitats d'educació no formal fem dos cursos d'introducció: d'una banda, el de Voluntariat, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà i, de l'altra, el d'Energia, cooperació i tecnologia per al desenvolupament humà.
PÉREZ. El Campus per la Pau i la Solidaritat ens ofereix la seva plataforma per a la realització d'accions formatives i la seva intranet com a eina de comunicació interna. També ens ofereixen formació per a aprofitar tots els recursos i totes les possibilitats de l'aprenentatge en línia.
PÉREZ. El nostre coneixement i la nostra experiència en un camp tan específic com la tecnologia per al desenvolupament humà.
PÉREZ. Sí, sobretot tenint en compte que el model d'aprenentatge de la UOC és adequat al tipus de formació que promovem des del nostre programa d'Educació per al desenvolupament. El nivell de satisfacció dels programes formatius de màster i postgrau que impartim conjuntament és molt alt.
PÉREZ. Sí, la recerca pot ser un camp de col·laboració. Enginyers sense Fronteres promou la recerca en tecnologia per al desenvolupament humà per mitjà de concursos de projectes de final de carrera i tesis doctorals sobre cooperació internacional i tecnologia per al desenvolupament humà. També participem en el Grup d'Investigació en Cooperació i Desenvolupament Humà de la Universitat Politècnica de Catalunya i hem generat coneixement sobre àrees com ara aigua i sanejament, equipaments i xarxes de serveis.
PÉREZ. En cooperació és habitual treballar amb persones que viuen a països i ciutats diferents. Per tant, la principal contribució de la virtualitat és l'accés a la formació. La virtualitat fa possible que persones de països del sud puguin rebre formació, que els tècnics de projectes participin en consultories i que persones que treballen al terreny puguin donar continuïtat a la seva formació.
La relació virtual ofereix la possibilitat de conèixer persones amb interessos comuns en l'àmbit de la cooperació i que difícilment podrien coincidir presencialment.
PÉREZ. Ens agradaria poder ampliar l'oferta de cursos d'introducció per a donar resposta a les necessitats formatives de l'associació i poder-los oferir en diferents idiomes. I la recerca, tal com ja hem comentat.