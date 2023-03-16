El profesor Martin Kaplan habla con pasión del poder que tiene el entretenimiento en el siglo XXI, y lo hace saltando del último capítulo de Los Soprano a las tragedias griegas, de los discursos del gobierno Bush a las telenovelas sudamericanas y el fútbol. Incluso nuestras vidas son, para este experto en comunicación, un mero entretenimiento: una historia que nos vamos explicando día tras día y durante la cual soñamos llegar al capítulo siguiente.

¿Qué es entretenimiento y qué no es para Martin Kaplan?

¿Qué tienen en común una ópera de Verdi, un capítulo de Los Soprano o un parque como Disney World?

El entretenimiento ha existido desde los inicios de la civilización ?las tragedias griegas, el circo de los romanos. ¿En los siglos XX y XXI tiene un papel más importante?

¿Qué han aportado y qué aportarán las tecnologías en este ámbito? Romperán barreras de espacio y tiempo, acercarán realidades.

El espectador derrumba las barreras de protección o la capacidad de crítica ante los espacios de ocio o entretenimiento. Lo considera inofensivo y sin ninguna intención. Nos volvemos vulnerables y manipulables en cierta manera. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pueden hacer realmente los guionistas, los productores, la industria? ¿Pueden cambiar nuestra manera de ver las cosas o actuar?

¿Piensa que algunas de las claves de las actividades de entretenimiento se pueden aplicar a la enseñanza para hacerlo más atractivo? ¿Cuáles? ¿Cómo?

Entendido así, el entretenimiento va mucho más allá del simple divertimento: es el arte de captar y mantener la atención. ¿Quién no lo quiere dominar? De este poder y de su futuro, de sus efectos negativos y positivos, del impacto que producen las nuevas tecnologías, habló con profesores y expertos en su visita a la sede de la UOC.Considero que entretenimiento es lo que la gente normalmente piensa que es, y algo más. La definición tradicional es 'divertimiento', pero pienso que es más profundo, y más hoy día. Si miramos la raíz latina de la palabra veremos que quiere decir 'captar y mantener la atención'. Si lo miramos de esta forma, cualquier persona del mundo del espectáculo, de la televisión o de la música tiene que captar y mantener la atención de su audiencia; pero también lo tienen que hacer, por ejemplo, los políticos, cuando quieren que los voten y tienen que captar la atención de la audiencia y de la prensa, y los periodistas, cuando tienen que captar la atención con su mensaje. Pasa lo mismo con un profesor que tiene que captar la atención de sus estudiantes y, en religión, un cura que tiene que captar la atención de las personas que van a la iglesia. Yo veo el entretenimiento como una cosa que traspasa todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué no es entretenimiento? Probablemente las matemáticas.Los tres son esfuerzos por captar la atención de alguien, y la manera de hacerlo es bastante parecida. Los tres son narraciones en las que nosotros como individuos escenificamos un teatro. A medida que vivimos, somos invitados a escenificar un papel en el escenario, que es nuestra vida. Tanto si es un arte más culto como si es un arte más popular queremos pasar a la siguiente escena de nuestra película, llegar al siguiente capítulo de nuestra historia. En la vida interna cada uno de nosotros de alguna manera se explica a sí mismo la historia: ?y eso me pasó, y eso otro también me pasó?. De esta manera cada uno compone su vida como si fuera una historia, que siempre es diferente cuando vuelves atrás, porque hay material nuevo que se añade al final. El filósofo danés Kierkegaard dijo que la vida sólo se puede comprender mirando hacia atrás, pero sólo puede ser vivida mirando hacia adelante.Considero que el entretenimiento es probablemente la fuerza más importante en la sociedad contemporánea. Yo personalmente también incluiría los deportes en esta idea, y, si me preguntaran qué parte de esta fuerza es más importante en Barcelona, con mi breve visita, yo diría que es el fútbol. Y el hecho de que tenga un papel tan importante no es trivial, es muy interesante, porque sirve como una historia: cómo fue el último partido o cómo irá el próximo, y la forma como la gente habla. Todo eso es el material de sus vidas y de alguna manera es más importante y atractivo que la política como historia. Si lo medimos basándonos en lo que la gente hace normalmente, pienso que es verdad. Tendemos a despreciar el entretenimiento y pensamos que cosas como Homero y los griegos y cosas que hemos estudiado en la escuela son arte culto, pero olvidamos que en los tiempos de Homero y la tragedia griega precisamente Homero y la tragedia eran los entretenimientos populares. Se organizaban concursos para recitar la Ilíada y la Odisea y diez mil personas iban para ver quién lo hacía mejor, todo muy parecido a ir a un partido de fútbol hoy día. Eso era antes arte popular, lo que ahora denominamos ?arte culto académico", por lo que pienso que el entretenimiento tiene un papel decisivo en la vida moderna. Por ejemplo, cuando sales a comprar, vas a una tienda no sólo a comprar, también hay un cierto teatro: la tienda es diseñada como un parque temático, es una experiencia, y lo que compras es una esperanza emocional que tendrá una cierta relación con tu vida y con tu historia. Te explicas que "si me compro estos zapatos, seré feliz y, consecuentemente, la gente me dirá cosas", y eso no sólo pasa cuando vas a comprar, también pasa virtualmente con cada experiencia de la vida moderna.Las nuevas tecnologías han anulado la distinción entre creador y audiencia. Antes había una clase de gente que entretenía y otra que consumía entretenimiento, pero ahora la gente que está en línea crea entretenimiento. Un ejemplo es YouTube, donde casi todo, si no todo, es creado por personas que ponen cosas para que otra gente las vea y reaccione. Pasa igual con casi toda la parte del texto que se publica en línea. Lo que antes acostumbraban a hacer los estudios de grabación de películas o de radio o las editoriales ahora lo puede hacer cualquier persona desde su portátil; ahora, cualquier persona puede ser creadora o entretenedora, y potencialmente tenemos a nuestro alcance el mundo entero para hacerlo. Actualmente los contenidos no son creados por los de arriba para los de abajo, sino por los de abajo para los de arriba, o son creados por unos y por otros. Me interesó ver como George Lucas, el creador de Star Wars, hace poco puso al alcance de sus fans la primera película de Star Wars en línea para que pudieran cortarla, reeditarla y hacer una nueva historia. De esta forma dice a los fans que "de acuerdo, te doy la materia prima; ahora tú eres el director". No importa quien eres. Hay problemas con los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero todo el mundo puede crear contenido y publicarlo. Es un progreso emocionante: hay tanta cosa mala como en el proceso hecho de manera tradicional, pero hay más entretenimiento.Ésta es una cuestión muy seria, importante y complicada. Pienso que, si se pregunta a las personas que hacen televisión y películas, contestarán que su trabajo consiste en entretener y ganar dinero, que su trabajo no es hacer llegar un mensaje, ni hacer cambiar de opinión, ni informar ni hacer propaganda; es captar audiencia y hacerles pagar dinero. Pero los podemos sensibilizar, y es lo que yo he intentado hacer, de su poder sobre la gente.Pienso que la mejor investigación que se ha llevado a cabo en este ámbito viene de la telenovela. En Argentina hubo una telenovela que se llamaba Simplemente María, se trataba de una joven pobre que trabajaba de criada, cuyos dueños abusaban de ella. Durante el transcurso de la telenovela aprende a leer y a escribir y consigue un trabajo por ella misma, y al final se casa. Cuando se casó, toda Argentina hizo fiesta porque quería ver la boda por televisión, no tanto porque la historia fuera interesante, sino porque animó a muchísimas mujeres argentinas pobres y sin educación a decirse "yo también puedo aprender a leer y a escribir, puedo estudiar por la noche, puedo mejorar". Poco a poco se demuestra que se pueden utilizar las telenovelas para enseñar a la gente "se les puede enseñar cosas sobre el sexo seguro o la importancia de ir a votar", y eso, en todo el mundo, se convierte en una fuerza increíble para hacer el bien. En los Estados Unidos este fenómeno está menos desarrollado que en otros países, porque en estos países a menudo se hace porque los canales de televisión son del Gobierno y éste quiere que se propague el mensaje de lo que es importante, mientras que en los Estados Unidos el negocio es básicamente privado y por eso no quieren que les digan qué tienen que hacer. Por este motivo, lo que yo he hecho durante los últimos seis años en este ámbito ha sido ofrecer un servicio gratuito a los productores y a los escritores de programas de televisión (especialmente con respecto a la salud), a los cuales, si tenían alguna historia de enfermedades, doctores o seguridad, proporcionábamos gratuitamente un experto al que podían consultar, y así no se tenían que inventar la historia. Lo que acostumbraba a suceder era que un escritor decidía que su personaje tenía que estar enfermo, se inventaba un nombre para la enfermedad y decía lo que tenía que hacer; lo que no se imaginaba es que la gente que miraba el programa se pensaba realmente que era verdad y se lo creía, incluso sabiendo que era entretenimiento. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es dar información de ayuda a los escritores para que la hagan llegar a la audiencia. Su poder también puede funcionar de manera negativa. En la serie 24, muy famosa en Asia, el personaje principal, Jack Bauer, es un agente secreto que trabaja para el gobierno y tiene que evitar complots terroristas. Los sospechosos son detenidos y torturados, y cuando son torturados confiesan si hay bombas y dónde están. Pues bien, cualquier persona con experiencia en antiterrorismo sabe que eso no funciona y que, si torturas a una persona, te dirá lo que quieres oír; que la manera de conseguir la información correcta es hacerte amigo y tener confianza. El problema es que esta serie, 24, se ha hecho muy popular no sólo entre el gran público, sino también entre los estudiantes que se preparan para el servicio militar. En West Point, nuestra academia militar, el profesor dice a los estudiantes: "Leed el libro de texto, el mensaje es ¿no torturéis, no funciona?", y estos estudiantes por la noche miran la televisión y ven el mensaje contrario, ¿y a quién creen? A la serie de televisión. Como consecuencia de eso el jefe de cadetes de West Point tuvo que visitar Hollywood para decir a los escritores de la serie: "No lo hagáis, eso, os creen a vosotros, no a los profesores". Y, posteriormente, la gente del programa viajó a West Point inclusive la estrella, Kiefer Sutherland para decirles: "Sólo soy un actor, es una serie de televisión, no es real, no creáis lo que os decimos". No obstante, los políticos a favor de la posición de tortura de la administración Bush piensan que la serie es fantástica y la utilizan porque quieren que la gente esté de su parte y para poder decir que la tortura puede ser útil en situaciones de emergencia. Es un ejemplo que muestra que esta fuerza puede ser negativa incluso cuando piensas que la gente del programa no quiere enviar este mensaje.Pienso que sí. El objetivo de enseñar es que la gente preste atención, y ¿quién hay mejor para captar la atención que los artistas, guionistas, actores y escritores? Por lo tanto, pienso que, si los materiales son variados e interactivos e invitan a la gente a formar parte del proceso, mantienen la atención en lugar de hacerla perder, y lo que para mí es realmente apasionante es la habilidad de transmitir información, no sólo de la forma tradicional como el texto, sino también con los mecanismos de explicar historias de entretenimiento.