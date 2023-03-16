«Para la UOC, es un momento de hacer apuestas competitivas»

La oferta formativa de posgrado de la UOC recibe un nuevo impulso en las áreas de Economía y Empresa y de Ciencias de la Salud. Al frente, se sitúan Salvador Estapé, que pone en marcha los estudios de Global Executive Education, y José Esteban, que incorpora un nuevo tipo de formación en el ámbito sanitario. Son dos profesionales con perfiles muy destacados y que son muy conscientes de los desafíos y transformaciones en sus ámbitos de conocimiento específico.