«Per a la UOC, és un moment de fer apostes competitives»
Salvador Estapé i José Esteban
Salvador Estapé i José Esteban
L'oferta formativa de postgrau de la UOC rep un nou impuls en les àrees d'Economia i Empresa i de Ciències de la Salut. Al capdavant, s'hi situen el Salvador Estapé, que engega els estudis de Global Executive Education, i el José Esteban, que incorpora un nou ventall de formació en l'àmbit sanitari. Són dos professionals amb perfils molt destacats i molt conscients dels desafiaments i transformacions en els seus àmbits de coneixement específic.
L'oferta formativa de postgrau de la UOC rep un nou impuls en les àrees d'Economia i Empresa i de Ciències de la Salut. Al capdavant, s'hi situen el Salvador Estapé, que engega els estudis de Global Executive Education, i el José Esteban, que incorpora un nou ventall de formació en l'àmbit sanitari. Són dos professionals amb perfils molt destacats i molt conscients dels desafiaments i transformacions en els seus àmbits de coneixement específic.