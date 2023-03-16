"Quiero ayudar a la UOC a mejorar"

Desde el 1 de septiembre, Josep Coll es el nuevo síndic de greuges de la UOC. Doctor ingeniero industrial y profesor catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, fue vicerrector de Política Académica de la UOC de 1997 a 2003. Sus actividades profesionales siempre han estado vinculadas a la gestión académica en el mundo universitario.