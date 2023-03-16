3/11/08
"Vull ajudar la UOC a millorar"
Josep Coll
Josep Coll
Des de l'1 de setembre, Josep Coll és el nou síndic de greuges de la UOC. Doctor enginyer industrial i professor catedràtic d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser vicerector de Política Acadèmica de la UOC del 1997 al 2003. Les seves activitats professionals sempre han estat vinculades a la gestió acadèmica en el món universitari.
Des de l'1 de setembre, Josep Coll és el nou síndic de greuges de la UOC. Doctor enginyer industrial i professor catedràtic d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser vicerector de Política Acadèmica de la UOC del 1997 al 2003. Les seves activitats professionals sempre han estat vinculades a la gestió acadèmica en el món universitari.