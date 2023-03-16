¿Qué es la Wikiversidad?

¿Puede poner un ejemplo de cómo una comunidad de curso en particular podría integrar la Wikiversidad en sus clases?

¿Algo así como un debate?

¿Es la Wikiversidad compatible con los sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle o Sakai o la ve más bien como una alternativa?

¿Significa eso que cualquier persona puede participar en cualquier curso si lo desea?

¿Ocurre eso realmente?

¿Qué ocurre cuando creas o editas contenido? O sea, ¿cómo distinguen la Wikipedia o la Wikiversidad entre contenido útil y otro que no lo es?

¿Para cada entrada?

Estos sistemas son útiles para combatir el mal comportamiento, pero aún no pueden afrontar el reto filosófico de identificar lo que es verdad.

¿Trata la Wikiversidad el contenido del mismo modo que la Wikipedia?

Este seminario UNESCO se centra en cómo superar la brecha digital. Sin embargo, usted está aquí para hablar de la Wikiversidad, que es algo a lo que puede accederse solamente si dispones de conexión a internet. ¿No es eso una contradicción?

¿Cree que la Wikipedia cambiará el modo en que tradicionalmente entendemos la enseñanza?

Es un sitio web donde cualquier persona puede empezar cursos en línea. Estos cursos pueden ser materiales para el trabajo individual, pero también ciclos de aprendizaje en los que puede pedirse a la gente que estudie unos textos en concreto y hagan un debate sobre ellos. O sea, es un foro en línea para que la gente se reúna para estudiar y aprender.Por ejemplo, un grupo de estudiantes de un curso regular podría tener también un curso sombra funcionando en la Wikiversidad.Sí. Mantener un debate, hacer comentarios, ayudar, compartir apuntes... Cualquier cosa que la herramienta Wiki pueda hacer posible.Sin duda la veo como una alternativa. Como sistema de gestión de aprendizaje, es bastante pobre, ya que no tiene muchas funciones. Pero el hecho de que sea un movimiento social la hace fuerte. Está disponible libremente en línea sin limitaciones, y cualquiera puede unirse cuando lo desee. Eso la hace muy diferente de los otros sistemas de gestión de aprendizaje, y también más potente.Sí. Si un grupo de estudiantes de una universidad de Barcelona empieza un proyecto sombra de algún curso que siguen, yo podré unirme desde Finlandia. No habrá otro límite que el hecho de que ellos me digan: «no te queremos».Siempre hay este tipo de conflictos en las wikis, pero también hay administradores que hacen un seguimiento e intentan negociar cuando suceden cosas así.Bien, hay administradores que hacen un seguimiento de lo que hay.Hay muchos de ellos haciendo el seguimiento de los cambios recientes. Pero cuando tienes una Wikipedia realmente grande, como la inglesa, tienes que tener un sistema determinado que haga el seguimiento de ciertas secciones que pueden llegar a tener decenas de ediciones cada segundo. Se va autoorganizando a sí misma, no de arriba a abajo, sino por parte de gente que se hace cargo de hacer un seguimiento. Por ejemplo, un cambio proveniente de un número de IP sin nombre de usuario probablemente sea algo a lo que hay que dar un vistazo. Y, si hay decenas de ediciones rápidas, se podría alarmar a la gente y hacerles pensar que puede tratarse de vandalismo. Hay ciertos sistemas tecnológicos que hacen posible seguir ciertos términos. No obstante, aún hay errores y problemas en la Wikipedia.La belleza de cualquier wiki es que se trata de un flujo de información. Es como un río: no puedes meterte en el mismo río dos veces, del mismo modo que no puedes meterte en la misma wiki dos veces. Es una entidad con vida y eso la hace muy interesante. Se trata de entender este espíritu y después utilizarlo para nuestros propósitos.Tiene algunas particularidades. En la Wikipedia hay un intento de hacer una enciclopedia, por lo que tiene ciertas normas. Por ejemplo, tiene el propósito de ser imparcial y no publica investigación original. Estas normas no tienen por qué aplicarse necesariamente para la Wikiversidad, ya que, por lo que respecta al aprendizaje, el profesor o tutor o incluso la misma comunidad toma un punto de vista subjetivo. No hay necesidad de neutralidad.Sí. Pero procuro pensar a largo plazo. No me fijo en lo que sucederá en un año o dos. Prefiero pensar en lo que sucederá en quinientos años. A esa escala, la Wikiversidad y la Wikipedia son sin duda un pequeño paso en la dirección correcta, ya que la conectividad llegará de un modo u otro. De hecho, ambos factores se empujan mutuamente, ya que, si hay conocimiento libre disponible en el web, tendrá más sentido que los gobiernos inviertan en conectividad.Creo que ya lo hace ahora. Lo mejor de estas nuevas tecnologías como las wikis o los blogs no es que existan, sino que están propiciando que hablemos sobre qué es aprender. No tendríamos este tipo de debate en todo el sector educativo sin ellos.