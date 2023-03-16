«La universidad virtual te abre unas puertas mucho más grandes»

Adolfo Ramiro Fernández tiene setenta y cuatro años, es doctor ingeniero industrial; profesionalmente ha trabajado en la gestión en el ámbito de la alta dirección. Ha sido vicepresidente ejecutivo de La Maquinista Terrestre y Marítima, director general de Aguas de Barcelona y presidente de Aguas Andinas, en Chile. La jubilación le ha permitido recuperar su tiempo, y, entre otras cosas, estudia Humanidades en la UOC.