«La universitat virtual t'obre unes portes molt més grans»

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Adolfo Ramiro Fernández
Adolfo Ramiro Fernández
L'Adolfo Ramiro Fernández té setanta-quatre anys, és doctor enginyer industrial i professionalment ha treballat en la gestió en l'àmbit de l'alta direcció. Ha estat vicepresident executiu de La Maquinista Terrestre y Marítima, director general d'Aigües de Barcelona i president d'Aguas Andinas a Xile. La jubilació li ha permès recuperar el temps, i, entre altres coses, estudia Humanitats a la UOC.
L'Adolfo Ramiro Fernández té setanta-quatre anys, és doctor enginyer industrial i professionalment ha treballat en la gestió en l'àmbit de l'alta direcció. Ha estat vicepresident executiu de La Maquinista Terrestre y Marítima, director general d'Aigües de Barcelona i president d'Aguas Andinas a Xile. La jubilació li ha permès recuperar el temps, i, entre altres coses, estudia Humanitats a la UOC.