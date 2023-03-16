«La UOC es importante para el país»

Jordi Porta i Ribalta (Barcelona, 1936) es presidente de Òmnium Cultural desde el año 2002. En marzo del 2010 acabará su segundo mandato y no se presentará a la reelección. Porta se licenció en Filosofía en la Universidad de Barcelona en 1967 y, durante treinta años, entre 1971 y el 2001, dirigió la Fundación Jaume Bofill. Recientemente ha participado en el ciclo de conferencias «Lengua y sociedad» que la UOC y la delegación en el Baix Camp de la entidad que preside han organizado en Reus. El ciclo pretende crear un espacio de debate sobre nuestra realidad lingüística. En su marco, Porta ha pronunciado la conferencia «La sociedad civil ante los retos del país».