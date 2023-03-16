«La UOC és important per al país»
Jordi Porta
Jordi Porta
Jordi Porta i Ribalta (Barcelona, 1936) és president d’Òmnium Cultural des de l’any 2002. El març del 2010 acaba el segon mandat i no es presentarà a la reelecció. Porta es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona l’any 1967 i, durant trenta anys, entre el 1971 i el 2001, va dirigir la Fundació Jaume Bofill. Recentment ha participat en el cicle de conferències «Llengua i societat» que la UOC i la delegació al Baix Camp de l’entitat que presideix han organitzat a Reus. El cicle vol crear un espai de debat sobre la nostra realitat lingüística. En el seu marc, Porta ha pronunciat la conferència «La societat civil davant els reptes del país».
Jordi Porta i Ribalta (Barcelona, 1936) és president d’Òmnium Cultural des de l’any 2002. El març del 2010 acaba el segon mandat i no es presentarà a la reelecció. Porta es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona l’any 1967 i, durant trenta anys, entre el 1971 i el 2001, va dirigir la Fundació Jaume Bofill. Recentment ha participat en el cicle de conferències «Llengua i societat» que la UOC i la delegació al Baix Camp de l’entitat que presideix han organitzat a Reus. El cicle vol crear un espai de debat sobre la nostra realitat lingüística. En el seu marc, Porta ha pronunciat la conferència «La societat civil davant els reptes del país».