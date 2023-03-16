6/2/09

«El grado de decepción en nuestras comunicaciones es muy alto»

Lluís Pastor

Pastor es el director de la Editorial UOC y de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.

Pastor es el director de la Editorial UOC y de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.

Laura Catalán
Autor

Lluís Pastor

Lluís Pastor es doctor en Periodismo y titulado en Dirección y Administración de Empresas. Actualmente dirige Editorial UOC y desde hace un año también es el director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. A parte de esto, todavía tiene tiempo de colaborar en medios de comunicación y escribir libros, el último de los ellos lleva por título Parla’m i seré feliç ['Háblame y seré feliz'].

Lluís Pastor es doctor en Periodismo y titulado en Dirección y Administración de Empresas. Actualmente dirige Editorial UOC y desde hace un año también es el director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. A parte de esto, todavía tiene tiempo de colaborar en medios de comunicación y escribir libros, el último de los ellos lleva por título Parla’m i seré feliç ['Háblame y seré feliz'].

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