«El grado de decepción en nuestras comunicaciones es muy alto»

Lluís Pastor es doctor en Periodismo y titulado en Dirección y Administración de Empresas. Actualmente dirige Editorial UOC y desde hace un año también es el director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. A parte de esto, todavía tiene tiempo de colaborar en medios de comunicación y escribir libros, el último de los ellos lleva por título Parla’m i seré feliç ['Háblame y seré feliz'].