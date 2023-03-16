«El grau de decepció en les nostres comunicacions és molt alt»
Lluís Pastor
Lluís Pastor
Lluís Pastor és doctor en Periodisme i titulat en Direcció i Administració d’Empreses. Actualment dirigeix Editorial UOC i des de fa un any també és el director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Això a part, encara té temps de col·laborar en mitjans de comunicació i escriure llibres, el darrer dels quals porta per títol Parla’m i seré feliç.
Lluís Pastor és doctor en Periodisme i titulat en Direcció i Administració d’Empreses. Actualment dirigeix Editorial UOC i des de fa un any també és el director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Això a part, encara té temps de col·laborar en mitjans de comunicació i escriure llibres, el darrer dels quals porta per títol Parla’m i seré feliç.