6/2/09

«El grau de decepció en les nostres comunicacions és molt alt»

Lluís Pastor

Pastor és el director de l'Editorial UOC i dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Pastor és el director de l'Editorial UOC i dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Laura Catalán
Autor

Lluís Pastor

Lluís Pastor és doctor en Periodisme i titulat en Direcció i Administració d’Empreses. Actualment dirigeix Editorial UOC i des de fa un any també és el director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Això a part, encara té temps de col·laborar en mitjans de comunicació i escriure llibres, el darrer dels quals porta per títol Parla’m i seré feliç.

Lluís Pastor és doctor en Periodisme i titulat en Direcció i Administració d’Empreses. Actualment dirigeix Editorial UOC i des de fa un any també és el director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Això a part, encara té temps de col·laborar en mitjans de comunicació i escriure llibres, el darrer dels quals porta per títol Parla’m i seré feliç.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits