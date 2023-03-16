«Ninguna civilización puede vivir sin compartir e intercambiar»

Mustapha Cherif dirigirá a partir del próximo mes de octubre el nuevo máster de Estudios islámicos y árabes que pone en marcha la Universitat Oberta de Catalunya. En otoño del año 2006, Cherif pronunció la lección inaugural del curso 2006-2007 de la UOC, y unas semanas más tarde fue recibido por el papa Benedicto XVI en el Vaticano en una audiencia privada en la que el ex ministro de Educación de Argelia y actual profesor de Filosofía de la Universidad de Argel transmitió al pontífice su convicción de que el islam no implica violencia ni intolerancia, sino razón y diálogo.

En la presente entrevista, el especialista en diálogo intercultural e interreligioso defiende la necesidad de crear una nueva civilización común para el conjunto de la humanidad y manifiesta la oportunidad «excepcional» que, en su opinión, representa la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos.