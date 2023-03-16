8/5/09
«Cap civilització no pot viure sense compartir i intercanviar»
Mustapha Cherif
Mustapha Cherif
Mustapha Cherif dirigirà a partir del pròxim mes d'octubre el nou màster d'Estudis islàmics i àrabs que posa en marxa la Universitat Oberta de Catalunya. La tardor del 2006, Cherif va pronunciar la lliçó inaugural del curs 2006-2007 de la UOC, i unes setmanes més tard era rebut pel papa Benet XVI al Vaticà en una audiència privada durant la qual l'exministre d'Educació d'Algèria i actual professor de Filosofia de la Universitat d'Alger va transmetre al pontífex la seva convicció que l'islam no és violència ni intolerància, sinó raó i diàleg. En aquesta entrevista, l'especialista en diàleg intercultural i interreligiós defensa la necessitat de crear una nova civilització comuna per al conjunt de la humanitat i manifesta l'oportunitat excepcional que, a parer seu, representa l'elecció de Barack Obama com a president dels Estats Units.
Mustapha Cherif dirigirà a partir del pròxim mes d'octubre el nou màster d'Estudis islàmics i àrabs que posa en marxa la Universitat Oberta de Catalunya. La tardor del 2006, Cherif va pronunciar la lliçó inaugural del curs 2006-2007 de la UOC, i unes setmanes més tard era rebut pel papa Benet XVI al Vaticà en una audiència privada durant la qual l'exministre d'Educació d'Algèria i actual professor de Filosofia de la Universitat d'Alger va transmetre al pontífex la seva convicció que l'islam no és violència ni intolerància, sinó raó i diàleg. En aquesta entrevista, l'especialista en diàleg intercultural i interreligiós defensa la necessitat de crear una nova civilització comuna per al conjunt de la humanitat i manifesta l'oportunitat excepcional que, a parer seu, representa l'elecció de Barack Obama com a president dels Estats Units.