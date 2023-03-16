«El odio no se cura con planes de desarme»

Se interesó por la resolución de conflictos mucho antes de que la universidad española decidiera apostar por ella. Y cuando esto ocurrió lo hizo de la mano de la UOC, donde hoy trabaja como consultor. Tinerfeño de adopción, Roberto Luna (Córdoba, 1970) es perito judicial por el Instituto de Ciencias Criminológicas y posee el título de Máster Internacional en Resolución de Conflictos.