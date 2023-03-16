22/9/09

«L'odi no es cura amb plans de desarmament»

Roberto Luna

Cèlia Roca, periodista
Autor

Roberto Luna

Es va interessar per la resolució de conflictes molt abans que la universitat espanyola decidís apostar-hi. I quan això va passar ho va fer amb el guiatge de la UOC, on avui treballa com a consultor. Actualment resident a Tenerife, Roberto Luna (Còrdova, 1970) és pèrit judicial per l'Institut de Ciències Criminològiques i té el títol de Màster Internacional de Resolució de Conflictes.

Es va interessar per la resolució de conflictes molt abans que la universitat espanyola decidís apostar-hi. I quan això va passar ho va fer amb el guiatge de la UOC, on avui treballa com a consultor. Actualment resident a Tenerife, Roberto Luna (Còrdova, 1970) és pèrit judicial per l'Institut de Ciències Criminològiques i té el títol de Màster Internacional de Resolució de Conflictes.

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