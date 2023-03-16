«L'odi no es cura amb plans de desarmament»
Roberto Luna
Roberto Luna
Es va interessar per la resolució de conflictes molt abans que la universitat espanyola decidís apostar-hi. I quan això va passar ho va fer amb el guiatge de la UOC, on avui treballa com a consultor. Actualment resident a Tenerife, Roberto Luna (Còrdova, 1970) és pèrit judicial per l'Institut de Ciències Criminològiques i té el títol de Màster Internacional de Resolució de Conflictes.
Es va interessar per la resolució de conflictes molt abans que la universitat espanyola decidís apostar-hi. I quan això va passar ho va fer amb el guiatge de la UOC, on avui treballa com a consultor. Actualment resident a Tenerife, Roberto Luna (Còrdova, 1970) és pèrit judicial per l'Institut de Ciències Criminològiques i té el títol de Màster Internacional de Resolució de Conflictes.