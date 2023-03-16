«La red es la solución para asegurar la recepción de la televisión en catalán»
Vicent Sanchis
Vicent Sanchis
Vicent Sanchis Llàcer (Valencia, 1961) es director de Barça TV desde enero del 2009 y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull. Entre otras actividades, ha hecho de guionista y director de distintos programas en Televisión de Cataluña, ha dirigido el semanario El Temps, el periódico El Observador y, entre 1996 y 2007, el periódico Avui. Desde marzo del 2008 es vicepresidente primero de Òmnium Cultural. Recientemente ha participado en el ciclo de conferencias Lengua y Sociedad, que la delegación de esta entidad en el Baix Camp y la UOC han organizado en Reus. El ciclo pretende crear un espacio de debate sobre nuestra realidad lingüística. En su marco, el periodista valenciano ha pronunciado la conferencia «Lengua y medios de comunicación».
Vicent Sanchis Llàcer (Valencia, 1961) es director de Barça TV desde enero del 2009 y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull. Entre otras actividades, ha hecho de guionista y director de distintos programas en Televisión de Cataluña, ha dirigido el semanario El Temps, el periódico El Observador y, entre 1996 y 2007, el periódico Avui. Desde marzo del 2008 es vicepresidente primero de Òmnium Cultural. Recientemente ha participado en el ciclo de conferencias Lengua y Sociedad, que la delegación de esta entidad en el Baix Camp y la UOC han organizado en Reus. El ciclo pretende crear un espacio de debate sobre nuestra realidad lingüística. En su marco, el periodista valenciano ha pronunciado la conferencia «Lengua y medios de comunicación».