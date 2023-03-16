Vicent Sanchis Llàcer (Valencia, 1961) es director de Barça TV desde enero del 2009 y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull. Entre otras actividades, ha hecho de guionista y director de distintos programas en Televisión de Cataluña, ha dirigido el semanario El Temps, el periódico El Observador y, entre 1996 y 2007, el periódico Avui. Desde marzo del 2008 es vicepresidente primero de Òmnium Cultural. Recientemente ha participado en el ciclo de conferencias Lengua y Sociedad, que la delegación de esta entidad en el Baix Camp y la UOC han organizado en Reus. El ciclo pretende crear un espacio de debate sobre nuestra realidad lingüística. En su marco, el periodista valenciano ha pronunciado la conferencia «Lengua y medios de comunicación».