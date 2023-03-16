«La xarxa és la solució per a assegurar la recepció de la televisió en català»
Vicent Sanchis
Vicent Sanchis
Vicent Sanchis Llàcer (València, 1961) és director de Barça TV des del gener del 2009 i professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull. Entre altres activitats, ha fet de guionista i director de diferents programes a Televisió de Catalunya, ha dirigit el setmanari El Temps, el diari El Observador i, entre 1996 i 2007, el diari Avui. Des del març del 2008 és vicepresident primer d’Òmnium Cultural. Recentment ha participat en el cicle de conferències Llengua i Societat, que la delegació d’aquesta entitat al Baix Camp i la UOC han organitzat a Reus. El cicle pretén crear un espai de debat sobre la nostra realitat lingüística. En el seu marc, el periodista valencià ha pronunciat la conferència «Llengua i mitjans de comunicació».
Vicent Sanchis Llàcer (València, 1961) és director de Barça TV des del gener del 2009 i professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull. Entre altres activitats, ha fet de guionista i director de diferents programes a Televisió de Catalunya, ha dirigit el setmanari El Temps, el diari El Observador i, entre 1996 i 2007, el diari Avui. Des del març del 2008 és vicepresident primer d’Òmnium Cultural. Recentment ha participat en el cicle de conferències Llengua i Societat, que la delegació d’aquesta entitat al Baix Camp i la UOC han organitzat a Reus. El cicle pretén crear un espai de debat sobre la nostra realitat lingüística. En el seu marc, el periodista valencià ha pronunciat la conferència «Llengua i mitjans de comunicació».