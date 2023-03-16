«En un mundo ideal, los países no restringirían el flujo de alimentos»

Si una palabra pudiera describir los profundos cambios de la globalización, ésta sería complejidad. Hay muchos elementos diferentes que interactúan y participan en la producción y distribución mundial de bienes. En el caso de los alimentos, esta complejidad va desde la intrincada genética de las semillas hasta las enormes diferencias en los marcos legales y las normativas por las que pasan los alimentos antes de llegar a su destino. Ocasionalmente, un brote, como la gripe porcina, pone en relieve los puntos débiles de este sistema, pero la mayoría de veces estas debilidades quedan ocultas para la mayoría de personas. William H. Meyers, experto en este campo, trabaja en el Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI) de Missouri, en Estados Unidos, para sacar a la luz esta tortuosa red. Meyers es miembro del International Academic Advisory Committee de la nueva área de Sistemas Alimentarios, Cultura y Sociedad y autor del curso de posgrado Política agroalimentaria, seguridad alimentaria y comercio internacional de la UOC.