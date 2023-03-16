«En un món ideal, els països no restringirien el flux d'aliments»
William H. Meyers
William H. Meyers
Si una paraula pogués descriure els profunds canvis de la globalització, aquesta seria complexitat. Hi ha molts elements diferents que interactuen i participen en la producció i distribució mundial de béns. En el cas dels aliments, aquesta complexitat va des de la intricada genètica de les llavors fins a les enormes diferències en els marcs legals i les normatives per què passen els aliments abans no arriben a la seva destinació. Ocasionalment, un brot, com ara la grip porcina, posa en relleu els punts febles d'aquest sistema, però la majoria de vegades aquestes debilitats resten ocultes per a la majoria de persones. William H. Meyers, expert en aquest camp, treballa al Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI) de Missouri, als Estats Units, per treure a la llum aquesta embolicada xarxa. Meyers és membre del International Academic Advisory Committee de la nova àrea de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat i autor del curs de postgrau Política agroalimentària, seguretat alimentària i comerç internacional de la UOC.
Si una paraula pogués descriure els profunds canvis de la globalització, aquesta seria complexitat. Hi ha molts elements diferents que interactuen i participen en la producció i distribució mundial de béns. En el cas dels aliments, aquesta complexitat va des de la intricada genètica de les llavors fins a les enormes diferències en els marcs legals i les normatives per què passen els aliments abans no arriben a la seva destinació. Ocasionalment, un brot, com ara la grip porcina, posa en relleu els punts febles d'aquest sistema, però la majoria de vegades aquestes debilitats resten ocultes per a la majoria de persones. William H. Meyers, expert en aquest camp, treballa al Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI) de Missouri, als Estats Units, per treure a la llum aquesta embolicada xarxa. Meyers és membre del International Academic Advisory Committee de la nova àrea de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat i autor del curs de postgrau Política agroalimentària, seguretat alimentària i comerç internacional de la UOC.