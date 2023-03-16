El nuevo edificio Media-TIC de Barcelona acoge los centros de investigación de la UOC

Los equipos de la UOC que acogen desde septiembre este edificio, ubicado entre las calles Roc Boronat y Sancho de Ávila, son, por un lado, el Internet Interdisciplinary Institute, la Oficina UOC de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) y el Centro de Recursos para la Investigación con su fondo Castells, que abandonan de este modo la sede que tenía la UOC en el Parque del Mediterráneo de Castelldefels; por otro lado, también se trasladan el eLearn Center desde la sede de la UOC del Barcelonès, parte del Instituto Internacional de Posgrado desde el edificio que tiene la UOC en la rambla del Poblenou, también en el distrito 22@, y la Oficina Abierta de Innovación desde la sede central de la UOC en la avenida Tibidabo.

La UOC ocupa las tres plantas superiores del Media-TIC, con una superficie total alquilada de 5.000 m2, lo que equivale prácticamente a un tercio de la superficie del inmueble. El nuevo edificio dispone de un auditorio con capacidad para trescientas personas, una planta baja diáfana y de acceso público, salas de reuniones, servicio de restaurante y plazas de aparcamiento.

Para la UOC, este paso es muy importante para aproximar físicamente ayudantes de investigación, becarios de doctorado, investigadores y profesorado, y también para juntar en un mismo edificio los dos centros de investigación de la UOC: el IN3, creado el año 2000 y dirigido por el profesor Manuel Castells, y el eLearn Center, creado en 2009 y dirigido por la vicerrectora de Innovación, Begoña Gros.

