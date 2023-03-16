El nou edifici Media-TIC de Barcelona acull els centres de recerca de la UOC

El nou edifici Media-TIC de Barcelona acull els centres de recerca de la UOCA partir del mes de setembre l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC) de la UOC passen a tenir seu al nou edifici Media-TIC, propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), al barri de Poblenou de Barcelona. Aquest singular espai es concep com el centre de les activitats de les tecnologies de la informació i la comunicació al districte 22@ de la ciutat de Barcelona.
Els equips de la UOC que acullen a partir del setembre aquest edifici, ubicat entre els carrers Roc Boronat i Sancho d’Àvila, són, d’una banda, l’Internet Interdisciplinary Institute, l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) i el Centre de Recursos per a la Recerca amb el seu fons Castells, que abandonen d’aquesta manera la seu que tenia la Universitat al Parc de la Mediterrània de Castelldefels; de l’altra banda, també s’hi traslladen l’eLearn Center des de la seu de la UOC del Barcelonès, part de l’Institut Internacional de Postgrau des de l’edifici que té la UOC a la rambla del Poblenou, també al districte 22@, i l’Oficina Oberta d’Innovació des de la seu central de la Universitat a l’avinguda Tibidabo.
La UOC ocupa les tres plantes superiors del Media-TIC, amb una superfície total llogada de 5.000 m2, cosa que equival pràcticament a un terç de la superfície de l’immoble. El nou edifici disposa d’un auditori amb capacitat per a tres-centes persones, una planta baixa diàfana i d’accés públic, sales de reunions, servei de restaurant i places d’aparcament.
Per a la UOC, aquest pas és molt important per a aproximar físicament ajudants de recerca, becaris de doctorat, investigadors i professorat, i també per a ajuntar en un mateix edifici els dos centres de recerca de la UOC: l’IN3, creat l’any 2000 i dirigit pel professor Manuel Castells, i l’eLearn Center, creat el 2009 i dirigit per la vicerectora d’Innovació, Begoña Gros.