Acceso abierto a las publicaciones científicas de la UOC

Con esta medida, esta universidad sigue los acuerdos adoptados por la Subcomisión Promotora de Medidas Favorecedoras del Acceso Abierto del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). Los rectores y rectoras de las universidades catalanas han aprobado adoptar mecanismos para garantizar que la producción científica financiada con fondos públicos pueda ser consultada en acceso abierto mediante depósitos institucionales de investigación a partir del 2012.

El acuerdo de la UOC se concreta en la obligación de depositar todas las publicaciones de la comunidad académica en el repositorio institucional O2 (La Oberta en abierto), respetando las condiciones de los contratos firmados por los autores con las editoriales. La implantación de esta política de acceso abierto incrementará la visibilidad de la producción científica y docente de la UOC.



Contexto internacional

En los últimos años se han elaborado muchas declaraciones a favor del acceso abierto a la comunicación científica. En Europa, tanto en el ámbito de la Comisión Europea como en el de las universidades y los centros de investigación, se potencia la promoción del acceso abierto a los resultados de la ciencia y de la investigación de forma progresiva. En el borrador del anteproyecto de Ley de la ciencia y la tecnología, promovida por el Ministerio de Ciencia e Innovación, también se contempla de manera significativa el impulso del acceso abierto.

Durante la celebración de la II Semana Internacional del Acceso Abierto (Open Access Week), este año del 18 al 22 de octubre, la UOC ha participado en la iniciativa Open Access Mandate Adoption Challenge mediante el registro de la política institucional de acceso abierto de esta universidad en el registro internacional ROARMAP (the Registry of Open Access Material Archiving Policies).

