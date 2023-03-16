Conocido como el padre del e-learning 2.0, el canadiense Stephen Downes estuvo en Barcelona para participar en el VI Seminario de la Cátedra UNESCO de e-learning de la UOC. Downes es investigador senior del Institute for Information Technology de New Brunswick, Canadá. Especialista en educación a través de la red y nuevos medios de comunicación, su aspiración es lograr que el conocimiento pueda transmitirse sin barreras en internet.