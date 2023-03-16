«Internet fa possible que l'educació avui estigui a l'abast de moltes més persones»
Stephen Downes
Stephen Downes
Conegut com el pare de l'eLearning 2.0, el canadenc Stephen Downes va ser a Barcelona per participar en el VI Seminari de la Càtedra UNESCO d'e-learning de la UOC. Downes és investigador sènior de l'Institute for Information Technology de New Brunswick, Canadà. Especialista en educació per mitjà de la xarxa i nous mitjans de comunicació, la seva aspiració és aconseguir que el coneixement es pugui transmetre sense barreres a internet.
Conegut com el pare de l'eLearning 2.0, el canadenc Stephen Downes va ser a Barcelona per participar en el VI Seminari de la Càtedra UNESCO d'e-learning de la UOC. Downes és investigador sènior de l'Institute for Information Technology de New Brunswick, Canadà. Especialista en educació per mitjà de la xarxa i nous mitjans de comunicació, la seva aspiració és aconseguir que el coneixement es pugui transmetre sense barreres a internet.