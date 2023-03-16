«Internet ofrece muchas posibilidades profesionales»

¿Cuál de las dos áreas de eBay funciona mejor en España?

El hecho de que los anuncios sean gratis y la parte clásica tenga un coste, ¿ha supuesto algún problema?

¿Se nota un aumento de ventas en época de crisis o en fechas señaladas, como Navidad?

¿Cómo llegó a este mundo de las ventas por internet?

Nada puede hacer sombra a internet ...

¿Qué oportunidades y qué trampas pueden encontrarse en este camino en internet?

¿Cuál es el éxito de eBay?

Comparándolo con otros países, ¿en qué nivel se encuentra España?

Eso, además, suena muy sostenible ...

¿Cómo se crea un negocio en internet?

¿Cómo se consigue que un negocio sea rentable en internet?

¿Qué consejos puede ofrecer a los emprendedores que quieran montar un negocio en internet?

¿Cómo se forma, para reciclarse y actualizar sus conocimientos, un director general de eBay?

Desde que nació en 1995 no ha parado de crecer: a España llegó en 2002. Sus inicios hay que buscarlos en Pierre Omidyar, un aficionado a internet que decide ayudar a su novia a completar una colección de caramelos Pez. Para ello, puso en marcha un sitio web con el objetivo de conocer a personas de todo el mundo y facilitar el intercambio de objetos únicos. El web se llamaba eBay.El portal consta actualmente de dos grandes áreas, la clásica, que funciona por medio de subastas o de precio fijo, y los anuncios. El primer sistema permite realizar la compra por medio del portal; el segundo, sin embargo, tiene como finalidad poner en contacto al comprador y al vendedor, pero el acuerdo comercial se realiza fuera del portal.«En España, la palabrapara cualquier artículo siempre tiene una connotación negativa», asegura el director general de eBay en España, Klauss Gottschlich, «pero existen diferentes grados dentro de esa palabra. Por ejemplo, un libro que vendes con el precinto se considera usado, pero no es igual que otro libro que ya ha sido leído. Desde el momento en que tú vendes algo de tu propiedad ya se considera segunda mano, pero puede que ese artículo nunca haya sido utilizado; puede suceder que lleve, incluso, la etiqueta.no tiene que considerarse sinónimo de».Las dos tienen unos resultados muy buenos y bastante similares. Elegir una u otra depende del usuario; hay personas que no desean tener ningún contacto directo con la otra parte y prefieren el anonimato que ofrece la zona clásica; otras prefieren ver primero el producto que van a comprar; en otros casos la elección está sujeta a los costes de transporte del artículo, porque, evidentemente, no es lo mismo enviar un MP3 que un piano, por ejemplo. Los costes de transporte los paga el comprador, pero estos costes dependen también de la urgencia en recibirlo; no cuesta lo mismo realizar una entrega en veinticuatro horas que en una semana. Por lo tanto, todas las opciones son posibles en eBay, pero dependen de las necesidades y los intereses de las personas que participen en la transacción.No, en absoluto, más bien al contrario; ha supuesto una ampliación de negocio porque se ha abierto mercado a sectores como el inmobiliario, que no tenía cabida en la parte clásica, y la automoción, por ejemplo, que arroja unas cifras de unos 300 vehículos en venta en la parte clásica, frente a unos 50.000 en la zona de anuncios. También ha aumentado mucho como zona de contactos para comunidades y temas laborales.Totalmente; el negocio es claramente estacional. Cuando se acerca la Navidad hay un gran aumento de ventas. El día de más ventas en todo el mundo menos en España es el 17 de diciembre, porque es justo una semana antes del día 24, que supone la llegada de los regalos con Papá Noel. Otra fecha muy señalada es el 26 de noviembre, porque salen a internet muchas ofertas y descuentos; tradicionalmente también se han alcanzado máximos históricos de ventas en este día. Los analistas pronostican cómo van a ser las ventas de Navidad a la vista de los resultados que muestren las ventas por internet en esta fecha.Pues fue por casualidad; quería localizar un videojuego que no era fácil de conseguir y ese fue mi primer contacto con el mundo de las transacciones comerciales por internet. Supe de un caso en el que una persona intentaba localizar un mando a distancia para su televisor porque la casa había cerrado; consiguió localizar uno en Australia, de una persona que tenía el mando pero se le había estropeado el televisor. Aquello me fascinó y tuve claro que quería desarrollar mi futuro profesional en internet. Creo que es un campo en el que se ofrecen aún muchas posibilidades.Bueno ... el teléfono móvil va ganando terreno, pero pueden avanzar a la par.Las oportunidades, creo que hay que saber buscarlas; casi toda la gente que quiere poner en marcha un negocio en internet cree que lo más importante y valioso es tener una buena idea, pero generalmente, eso ya se ha puesto en marcha y existe en otro sitio; lo que cuenta es detectar la oportunidad para lanzarlo y darlo a conocer en un sitio donde aún no exista.Respecto a las trampas, quizá la principal sea lanzar algo pensando que en internet todo vale, y al igual que si montas una tienda de artículos de lujo en un pueblo de 500 habitantes, si no tienes sector de mercado, será un fracaso. Primero hay que tener claro el tráfico que puede tener nuestro negocio, incluso antes que los costes y cualquier otra cosa.Podríamos resumirlo en tener un buen producto, un buen servicio, especialización y, por supuesto, ser el primero. A partir de aquí se crea una comunidad tan tremenda que es difícil de parar.Pues depende del segmento; por ejemplo, está por encima de la media en viajes y entradas, pero por debajo de la media europea en el resto de compras de bienes. Se prima la comodidad y, sobre todo, el precio, porque puedes conseguir un ahorro superior al 30% en cualquier producto. Una vez realizada la primera compra y perdido el miedo, suelen venir otras compras.Una diferencia importante entre España y el resto de países es la vida útil de los productos; aquí se tiende a arrinconar las cosas que no se utilizan en casa o a tirarlas directamente a la basura, pero todas las cosas pueden tener varias vidas y podemos sacarles una rentabilidad cuando ya no las usamos vendiéndolas a otra persona.Por supuesto. Los objetos tienen más de una vida y reutilizarlos es una buena idea, tanto para el bolsillo como para nuestro entorno.Pues lo primero y más obvio es tener un URL, y después una marca para lanzar. Lo más importante es perder el miedo y admitir, si es necesario, que has montado algo que no ha funcionado. No es tan importante el capital inicial, porque generalmente es mucho menos de lo que se piensa.Creo que la clave está en ser los primeros que ofrecen el servicio y en la especialización para ser capaz de ofrecer algo que alguien esté buscando.Lo primero que podría decirles es que comenten su idea con sus amigos. Los jóvenes tienen muchas ganas de sacar proyectos adelante y suelen tener buenas ideas que aportar. Además, deben tener en cuenta que, aunque ellos carezcan de experiencia, hay mucha gente dispuesta a echar una mano. No es necesario saberlo todo, pero sí saber buscar la ayuda y los consejos en el lugar adecuado. El proyecto es importante, pero quizá es más importante no lanzarse a este reto con una idea totalmente revolucionaria, porque son las que tienen más riesgo. Para dar los primeros pasos es mejor empezar por algo más convencional que sirva como aprendizaje para experiencias posteriores. Hay que desterrar la idea del «pelotazo» que fomentó el sector de la construcción, porque eso pasa muy pocas veces y, cuando ocurre, suele tener bases poco sólidas para mantenerlo durante largo tiempo.Pues la primera opción suele ser la formación que nos ofrece la empresa, pero además, intento cultivar todas mis inquietudes profesionales siempre en línea; y también tengo muy presentes las redes sociales. El mundo virtual ofrece un gran abanico de posibilidades para la formación.