La profesora Brenda Gourley fue rectora y directora ejecutiva de la Open University del Reino Unido del año 2002 al 2009. Antes había ocupado el mismo cargo en una de las principales universidades de Sudáfrica, la Universidad de Natal (ahora llamada Kwazulu-Natal), donde también fue vicerrectora y decana de la Facultad de Económicas y Empresariales, y donde combinó su carrera profesional con la gestión académica a lo largo de más de treinta años de cambios trascendentales en su país y en la enseñanza superior.

Es analista de tendencias y estrategias de la enseñanza superior, especialmente en lo relacionado con el impacto de la tecnología, el ámbito de la enseñanza abierta y a distancia, el liderazgo, la ética y el papel de las universidades en la comunidad. Es miembro y fundadora de la red Talloires, en la cual se integran universidades e instituciones comprometidas a reforzar las responsabilidades cívicas, y forma parte de su comité de dirección.

Impulsora del movimiento de recursos educativos abiertos, miembro del Comité Asesor Internacional de la Fundación Open Education, contribuyó a que la Open University fuera la primera universidad británica en facilitar el acceso gratuito en la red a una gran selección de sus recursos educativos, hecho que continúa siendo ejemplar. También es una gran defensora del papel de la enseñanza superior a la hora de promover la justicia social y encontrar una solución sostenible para salir de la pobreza.

Ocupa y ha ocupado varios cargos en consejos y fundaciones. Así, durante dos mandatos ha sido presidenta de la Asociación de las Universidades de la Commonwealth y miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Internacional de Universidades, además de ocupar otros cargos en diferentes instituciones de todo el mundo. Asimismo, ha publicado numerosos libros y artículos en revistas y diarios y participa como ponente en congresos y encuentros de todo el mundo.

En reconocimiento a su tarea en el campo de la enseñanza superior, ha recibido varias distinciones y títulos honoríficos, como el de la Universidad de Nottingham, Reino Unido (1997), la Universidad Richmond, Reino Unido (2004), la Universidad de Abertay Dundee, Reino Unido (2004), la Universidad del Quebec (2007), la Universidad de Pretoria (2008) y la Universidad Abierta de los Países Bajos (2009). Además, es doctora honoris causa por la Universidad Abierta Allama Iqbal, Pakistán (2007), en reconocimiento de su prestigio en el campo de la enseñanza a distancia y los servicios a la humanidad, y profesora honoraria de la Universidad Abierta de Israel (2008), en reconocimiento a su compromiso por ampliar el acceso a la enseñanza superior, entre otras distinciones. Vive entre Brighton, en el Reino Unido, y Sudáfrica, y es miembro del Tisch College de la Universidad Tufts de Boston.



Acto de investidura en directo por la red

El acto de investidura se podrá seguir en directo por internet a través de la web de honoris causa de la UOC con un canal de videostreaming (12 h).