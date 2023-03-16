La UOC investeix doctora honoris causa Brenda GourleyBrenda Gourley serà investida doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el dijous dia 24 de febrer. Gourley rebrà la més alta distinció acadèmica concedida a títol d'honor a una persona, en reconeixement dels seus mèrits i de la seva tasca. La rectora de la UOC, Imma Tubella, padrina de la nova honoris causa, i Josep Vilarasau, president del Consell Assessor de la FUOC, presidiran l'acte d'investidura, que se celebrarà a la seu de la UOC a partir de les 12 h.
La professora Brenda Gourley ha estat rectora i directora executiva de l'Open University del Regne Unit de l'any 2002 al 2009. Abans havia ocupat el mateix càrrec en una de les principals universitats de Sud-àfrica, la Universitat de Natal (ara anomenada Kwazulu-Natal), on també va ser vicerectora i degana de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials, i on va combinar la seva carrera professional amb la gestió acadèmica al llarg de més de trenta anys de canvis transcendentals en el seu país i en l'ensenyament superior.
És analista de tendències i estratègies de l'ensenyament superior, especialment sobre l'impacte de la tecnologia, l'àmbit de l'ensenyament obert i a distància, el lideratge, l'ètica i el paper de les universitats en la comunitat. És membre fundadora de la xarxa Talloires, en la qual s'integren universitats i institucions compromeses a reforçar les responsabilitats cíviques, i forma part del seu comitè de direcció.
Impulsora del moviment de recursos educatius oberts, membre del Comitè Assessor Internacional de la Fundació Open Education, va contribuir al fet que l'Open University fos la primera universitat britànica a facilitar l'accés gratuït a la xarxa a una gran selecció dels seus recursos educatius, fet que continua essent exemplar. També és una gran defensora del paper de l'ensenyament superior a l'hora de promoure la justícia social i trobar una solució sostenible per a sortir de la pobresa.
Ocupa i ha ocupat diversos càrrecs en consells i fundacions. Així, durant dos mandats ha estat presidenta de l'Associació de les Universitats de la Commonwealth i membre del Consell de Direcció de l'Associació Internacional d'Universitats, a més d'ocupar altres càrrecs en diferents institucions d'arreu del món. Així mateix, ha publicat nombrosos llibres i articles en revistes i diaris i participa com a ponent en congressos i trobades d'arreu del món.
En reconeixement de la seva tasca en el camp de l'ensenyament superior, ha rebut diverses distincions i títols honorífics, com el de la Universitat de Nottingham, Regne Unit (1997), la Universitat Richmond, Regne Unit (2004), la Universitat d'Abertay Dundee, Regne Unit (2004), la Universitat del Quebec (2007), la Universitat de Pretòria (2008) i la Universitat Oberta dels Països Baixos (2009). A més, és doctora honoris causa per la Universitat Oberta Allama Iqbal, Pakistan (2007), en reconeixença del seu prestigi en el camp de l'ensenyament a distància i els serveis a la humanitat, i professora honorària de la Universitat Oberta d'Israel (2008), en reconeixença del seu compromís d'ampliar l'accés a l'ensenyament superior, entre altres distincions. Viu entre Brighton, al Regne Unit, i Sud-àfrica i és membre del Tisch College de la Universitat Tufts de Boston.
Acte d'investidura en directe per la xarxa
L'acte d'investidura es podrà seguir en directe per internet a través de la web d'honoris causa de la UOC amb un canal de videostreaming (12 h).