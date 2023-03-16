La UOC se adhiere a dos redes: de ámbito mundial y de la región mediterránea

Movimiento digital del Mediterráneo



La UOC ha sido cofundadora del Espacio Digital Abierto por el Mediterráneo (Espace Numérique Ouvert pour la Mediterranée, eOMED), organismo del que forman parte más de ochenta instituciones y entidades de países tan diversos como Mauritania, Francia, Suiza, Túnez, Líbano, Marruecos o Argelia.

El vicerrector de Tecnología de la UOC, Llorenç Valverde, formará parte del comité ejecutivo de catorce miembros de esta entidad que tiene como misión compartir y desarrollar contenidos digitales de las instituciones de enseñanza superior y de las universidades virtuales en torno a una plataforma digital abierta a todos los países del Mediterráneo.

El eOMED es una iniciativa del gobierno francés y de un grupo de instituciones del norte de África que aspiran a construir gradualmente un espacio de enseñanza abierto a toda el área del Mediterráneo. Se creó en marzo de 2009 y busca impulsar la cooperación norte-sur y la formación entre instituciones de enseñanza superior y universidades virtuales.

La incorporación de la UOC en esta plataforma responde a su estrategia de definir colaboraciones estrechas en el área del Mediterráneo y de acercamiento entre instituciones.

