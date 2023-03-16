La UOC se adhiere a dos redes: de ámbito mundial y de la región mediterránea

La UOC se adhiere a dos redes: de ámbito mundial y de la región mediterráneaSiguiendo la estrategia de ampliar su representación y hacer oír su voz en redes internacionales, la UOC se ha incorporado hace poco a dos nuevas redes relevantes. Por una parte, ha entrado a formar parte de la Asociación Internacional de Rectores de Universidades (International Association of University Presidents, IAUP), que aglutina a rectores de universidades de todo el mundo, y, por la otra, se ha incorporado al Espacio Digital Abierto por el Mediterráneo (Espace Numérique Ouvert pour la Mediterranée, eOMED).
En la IAUP, la UOC participará a través de la figura de la rectora, que asistirá como miembro a los encuentros trienales, que tratan sobre la promoción y la defensa de la enseñanza superior. La IAUP fue creada en 1964 para dotar de calidad las instituciones de enseñanza superior, identificar tendencias nuevas en gestión universitaria y mejorar la cooperación y el intercambio entre instituciones de enseñanza superior. Agrupa más de seiscientas entidades de cien países y en sus encuentros participan, además de rectores, representantes políticos y de organismos internacionales. En el próximo encuentro, del 17 al 20 de junio en Nueva York, está prevista la asistencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, así como del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Movimiento digital del Mediterráneo
La UOC ha sido cofundadora del Espacio Digital Abierto por el Mediterráneo (Espace Numérique Ouvert pour la Mediterranée, eOMED), organismo del que forman parte más de ochenta instituciones y entidades de países tan diversos como Mauritania, Francia, Suiza, Túnez, Líbano, Marruecos o Argelia.
El vicerrector de Tecnología de la UOC, Llorenç Valverde, formará parte del comité ejecutivo de catorce miembros de esta entidad que tiene como misión compartir y desarrollar contenidos digitales de las instituciones de enseñanza superior y de las universidades virtuales en torno a una plataforma digital abierta a todos los países del Mediterráneo.
El eOMED es una iniciativa del gobierno francés y de un grupo de instituciones del norte de África que aspiran a construir gradualmente un espacio de enseñanza abierto a toda el área del Mediterráneo. Se creó en marzo de 2009 y busca impulsar la cooperación norte-sur y la formación entre instituciones de enseñanza superior y universidades virtuales.
La incorporación de la UOC en esta plataforma responde a su estrategia de definir colaboraciones estrechas en el área del Mediterráneo y de acercamiento entre instituciones.