La Universitat s'adhereix a dues xarxes: d'àmbit mundial i de la regió mediterrània

La Universitat s'adhereix a dues xarxes: d'àmbit mundial i de la regió mediterràniaSeguint l'estratègia d'ampliar la seva representació i fer sentir la seva veu en xarxes internacionals, la UOC s'ha incorporat fa poc a dues noves xarxes rellevants. D'una banda, ha entrat a formar part de l'Associació Internacional de Rectors d'Universitats (International Association of University Presidents, IAUP), que aglutina rectors d'universitats de tot el món, i, de l'altra, s'ha incorporat a l'Espai Digital Obert per la Mediterrània (Espace Numérique Ouvert pour la Mediterranée, eOMED).
En la IAUP, la UOC hi participarà per mitjà de la figura de la rectora, que assistirà com a membre a les trobades triennals, que tracten de la promoció i la defensa de l'ensenyament superior. La IAUP va ser creada el 1964 per a dotar de qualitat les institucions d'ensenyament superior, identificar tendències noves en gestió universitària i millorar la cooperació i l'intercanvi entre institucions d'ensenyament superior. Agrupa més de sis-centes entitats de cent països i en les seves trobades hi participen, a més de rectors, representants polítics i d'organismes internacionals. En la pròxima trobada, del 17 al 20 de juny a Nova York, hi ha prevista l'assistència del president dels Estats Units, Barack Obama, i també del secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon.
Moviment digital de la Mediterrània
La UOC ha estat cofundadora de l'Espai Digital Obert per la Mediterrània (Espace Numérique Ouvert pour la Mediterranée, eOMED), organisme del qual formen part més de vuitanta institucions i entitats de països tan diversos com Mauritània, França, Suïssa, Tunísia, el Líban, el Marroc o Algèria.
El vicerector de Tecnologia de la UOC, Llorenç Valverde, formarà part del comitè executiu de catorze membres d'aquesta entitat que té per missió compartir i desenvolupar continguts digitals de les institucions d'ensenyament superior i de les universitats virtuals entorn d'una plataforma digital oberta a tots els països del Mediterrani.
L'eOMED és una iniciativa del govern francès i d'un grup d'institucions del nord de l'Àfrica que aspiren a construir gradualment un espai d'ensenyament obert a tota l'àrea de la Mediterrània. Es va crear el març del 2009 i vol impulsar la cooperació nord-sud i la formació entre institucions d'ensenyament superior i universitats virtuals.
La incorporació de la UOC a aquesta plataforma respon a la seva estratègia de definir col·laboracions estretes en l'àrea de la Mediterrània i d'acostament entre institucions.