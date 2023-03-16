Expertos de ámbito internacional analizarán las posibles salidas a la crisis económica

Examinar los factores que hay detrás de la crisis económica y financiera y cómo esta impacta en pequeñas naciones. Este es el objetivo del seminario internacional «Las pequeñas naciones en un contexto de crisis. Buscando la salida», que reunirá los días 25, 26 y 27 de mayo en Barcelona a un grupo de expertos que debatirán posibles salidas a la actual situación y examinarán casos concretos como el de Finlandia, Grecia, Irlanda, Cataluña y los países bálticos.

¿El tamaño de las naciones evita la crisis? ¿Cómo se puede controlar el gasto público y el endeudamiento para evitar caer en la crisis? ¿Es la apuesta por el conocimiento el mejor antídoto para superar la crisis? Entre los especialistas que responderán a estas preguntas están los economistas Enrico Spolaore, Morten Hansen, Jaume Ventura, Edward Hugh y Pekka Ylä-Anttila, además del ex ministro para Asuntos Europeos de Irlanda, Dick Roche, el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, la ex ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Miranda Chafa, y elpresidente de FemCAT, Carles Sumarroca. El ex consejero de Economía Antoni Castells participará en la sesión «Catalunya. Nous factors de reactivació econòmica», que tendrá lugar el día 26 por la tarde en el Círculo de Economía, en la que también participarán la presidenta de Òmnium Cultural i economista, Muriel Casals, la miembro de la IAE- CSIC, Ada Ferrer y el ex diputado en las Cortes y abogado Heribert Padrol.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, que llevará por título «La sortida catalana de la crisi», el día 25 a las 18.30 h. La inauguración irá a cargo de la rectora de la UOC, Imma Tubella, y el director de los Estudios de Artes

y Humanidades (EAiH) y del Área de Estudios Nacionales e Identitarios (AENI), Agustí Colomines.

El seminario está organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mediante el Área de Estudios Nacionales e Identitarios (AENI), los estudios de Artes y Humanidades y de Economía y Empresa y el Instituto Internacional de Posgrado, y la Fundación CatDem. Va dirigido a expertos y a investigadores, pero también a empresarios, estudiantes y al público en general.

Las sesiones del seminario tendrán lugar en el edificio Media-TIC de la UOC (c/ Roc Boronat, 117, Barcelona), excepto la sesión del 26 de mayo por la tarde, dedicada a Cataluña, la cual se llevará a cabo en el Círculo de Economía (c/ Provença, 298, Barcelona).