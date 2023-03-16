Experts d'àmbit internacional analitzaran les possibles sortides de la crisi econòmica

Experts d'àmbit internacional analitzaran les possibles sortides de la crisi econòmicaEl seminari internacional «Les petites nacions en un context de crisi. Buscant la sortida», organitzat per l'Àrea d'Estudis Nacionals i Identitaris de la UOC, reunirà a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de maig experts que debatran com Finlàndia, Grècia o Catalunya afronten els embats de l'actual crisi econòmica i financera. Miranda Xafa, Enrico Spolaore, Pekka Ylä-Anttila, Edward Hugh i Antoni Castells, entre altres, participaran en alguna de les conferències programades. El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, pronunciarà la conferència inaugural, amb el títol «La sortida catalana de la crisi»
Examinar els factors que hi ha darrere de la crisi econòmica i financera i com aquesta impacta en petites nacions: aquest és l'objectiu del seminari internacional «Les petites nacions en un context de crisi. Buscant la sortida», que reunirà els dies 25, 26 i 27 de maig a Barcelona un grup d'experts que debatran possibles sortides de l'actual situació i examinaran casos concrets com els de Finlàndia, Grècia, Irlanda, Catalunya i els països bàltics.
La mida de les nacions evita la crisi? Com es pot controlar la despesa pública i l'endeutament per a evitar caure en la crisi? L'aposta pel coneixement és el millor antídot per a superar la crisi? Entre els especialistes que respondran aquestes preguntes hi ha els economistes Enrico Spolaore, Morten Hansen, Jaume Ventura, Edward Hugh i Pekka Ylä-Anttila, a més de l'exministre per a Afers Europeus d'Irlanda, Dick Roche, el portaveu d’Afers Econòmics i Monetaris de la Comissió Europea, Amadeu Altafaj, l’exexecutiva del Fons Monetari Internacional, Miranda Xafa, iel president de FemCAT, Carles Sumarroca. L’exconseller d'Economia Antoni Castells participarà en la sessió amb «Catalunya. Nous factors de reactivació econòmica», que tindrà lloc el dia 26 a la tarda al Cercle d’Economia, en la qual també participaran la presidenta d’Òmnium Cultural i economista Muriel Casals, la membre de l'IAE- CSIC, Ada Ferrer i l’exdiputat a Corts i advocat Heribert Padrol.
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, serà l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural, que durà per títol «La sortida catalana de la crisi», el dia 25 a les 18.30 h. La inauguració anirà a càrrec de la rectora de la UOC, Imma Tubella, i el director dels Estudis d’Arts i Humanitats (EAiH) i de l’Àrea d’Estudis Nacionals i Identitaris (AENI), Agustí Colomines.
El seminari és organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mitjançant l'Àrea d'Estudis Nacionals i Identitaris (AENI), els estudis d'Arts i Humanitats i d'Economia i Empresa i l’Institut Internacional de Postgrau, i la Fundació CatDem. Va dirigit a experts i a investigadors, però també a empresaris, estudiants i al públic en general.
Les sessions del seminari tindran lloc a l'edifici Media-TIC de la UOC (c/ Roc Boronat, 117, Barcelona), excepte la sessió del 26 de maig a la tarda, dedicada a Catalunya, la qual es durà a terme al Cercle d'Economia (c/ Provença, 298, Barcelona).