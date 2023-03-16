La Generalitat reconoce los títulos de la Escuela de Lenguas de la UOC

Con el objetivo de facilitar la equiparación nacional e internacional de sus certificados de lenguas extranjeras, la Escuela de Lenguas ha adaptado la totalidad de su oferta al marco europeo común de referencia para las lenguas, que define las competencias en comprensión y expresión orales y escritas en cada nivel. Así, los estudiantes de la Escuela de Lenguas podrán acreditar sus competencias ante cualquier universidad o empresa de ámbito global.

Niveles

El A1 equivale al nivel inicial, el A2 al nivel básico de conocimiento de una lengua, el B1 al intermedio y el B2 al avanzado. El certificado B1 de inglés es imprescindible para poder empezar el máster de Profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas.

Otras instituciones

Entre el resto de instituciones a quienes se han reconocido los títulos de idiomas se encuentran la Escuela de Idiomas Modernos de la UB, el Servicio de Lenguas de la UAB, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), el Goethe Institut, Cambridge ESOL, el English Language Institute de la Universidad de Michigan, la Instituto Italiano di Cultura y la Chambre de Commerce te de Industrie de Paris, entre otras.

Escuela de Lenguas de la UOC

La Escuela de Lenguas de la UOC es el paraguas que aglutina toda la oferta de idiomas de la UOC, y lo hace con la incorporación de técnicas y herramientas del web 2.0 que permiten practicar eficazmente todas las competencias que hacen que se domine un idioma.

En la UOC se puede aprender inglés, francés, alemán, japonés, chino, catalán y español.

SpeakApps, un paquete de herramientas 2.0 para aprender lenguas

Actualmente, se trabaja en el proyecto europeo SpeakApps, una iniciativa liderada por la UOC que pone al alcance del estudiante un abanico de herramientas y actividades en línea para facilitar la práctica oral de lenguas extranjeras. La UOC es una de las instituciones más avanzadas en la investigación y la aplicación de la práctica oral en línea de lenguas extranjeras.