La Generalitat reconeix els títols de l'Escola de Llengües de la UOC

La Generalitat reconeix els títols de l'Escola de Llengües de la UOCLes persones que superin els cursos d'idiomes de l'Escola de Llengües de la UOC tindran, a partir d'ara, títols reconeguts per la Generalitat de Catalunya, al mateix nivell dels de l'Escola Oficial d'Idiomes. En el cas de les llengües anglesa i francesa, els títols reconeguts i homologats per la Generalitat són els certificats de nivell A1, A2, B1 i B2. Pel que fa a l'alemany, el xinès, el japonès, el català i l'espanyol, se certifica el nivell A1 i A2 en alguns casos, tot i que l'oferta s'anirà ampliant progressivament.
Amb l’objectiu de facilitar l’equiparació nacional i internacional dels seus certificats de llengües estrangeres, l’Escola de Llengües ha adaptat la totalitat de la seva oferta al marc europeu comú de referència per a les llengües, que defineix les competències en comprensió i expressió orals i escrites en cada nivell. Així, els estudiants de l’Escola de Llengües podran acreditar les seves competències davant de qualsevol universitat o empresa de l’àmbit global.
Nivells
L’A1 equival al nivell inicial, l’A2 al nivell bàsic de coneixement d’una llengua, el B1 a l’intermedi i el B2 a l’avançat. El certificat B1 d’anglès és imprescindible per a poder començar el màster de Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.
Altres institucions
Entre la resta d’institucions a les quals s'han reconegut els títols d’idiomes hi ha l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB, el Servei de Llengües de la UAB, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), el Goethe Institut, Cambridge ESOL, l’English Language Institute de la Universitat de Michigan, l’Instituto Italiano di Cultura i la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, entre altres.
Escola de Llengües de la UOC
L'Escola de Llengües de la UOC és el paraigua que aglutina tota l'oferta d'idiomes de la UOC, i ho fa amb la incorporació de tècniques i eines del web 2.0 que permeten practicar eficaçment totes les competències que fan que es domini un idioma.
A la UOC es pot aprendre anglès, francès, alemany, japonès, xinès, català i espanyol.
SpeakApps, un paquet d’eines 2.0 per a aprendre llengües
Actualment, es treballa en el projecte europeu SpeakApps, una iniciativa liderada per la UOC que posa a l'abast de l'estudiant un ventall d'eines i activitats en línia per a facilitar la pràctica oral de llengües estrangeres. La UOC és una de les institucions més avançades en la recerca i l’aplicació de la pràctica oral en línia de llengües estrangeres.